На Донеччині до поліції здалася екс-бойовик на прізвисько “Мала”

У Донецькій області колишня найманка незаконного збройного формування на прізвисько “Мала” здалася до поліції і наразі співпрацює з поліцією. Про це повідомляє з посиланням на Покровський відділ поліції Донецької області.

“Жінка вступила до незаконного збройного формування у 18 років заради грошей. Найманка з позивним „Мала“ чергувала на блокпості в Ясинуватій, а потім охороняла захоплену адміністративну будівлю. Зараз учасниця НЗФ співпрацює з поліцією. у 2015 році 18-річна жителька Українська, будучи вагітною, разом із своєю знайомою вирушила в м. Донецьк. Там подружка „загубилась“, а дівчина вступила до бандформування „Восток“. Їй видали військову форму, позивний „Мала“ й відправили до міста Ясинувата”, — йдеться у повідомленні.

Жінку возили на полігон, де вона тренувалась стріляти з автомата. Потім жінку поставили чергувати на блокпост, а коли через вагітність їй стало важко виконувати свої обов’язки — перевели охороняти одну з адмінбудівель Ясинуватої.

Коли прийшов час народжувати, жінка повернулась в Українськ, до родини.

Поліції жінка зізналась, що шкодує про своє минуле і виявила бажання співпрацювати.

“Слідчі перевіряють діяльність жінки-бойовика у рамках кримінального провадження за ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України (Створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності). Якщо буде встановлено, що на час перебування у лавах терористів підозрювана не вчиняла тяжких злочинів проти мирного населення, провадження може бути перекваліфіковано на ч. 6 ст. 260 КК України. Згідно із законом, жінка отримає шанс звільнитися від покарання”, — додали у поліції.