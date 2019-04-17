Політична криза в Росії неминучий. По суті, він вже почався

Для значної частини людей підходить межа терпіння. Втома переросла в роздратування, а воно починає переростати в неприйняття. Зумовленість починає зникати

Коли я говорю або пишу про те, що Росія вступить у кризу, мені майже завжди задають питання: «Про який ще кризі ви говорите? Хіба ми не в кризу живемо?»

Ні! Ми живемо в те, що можна назвати економічною кризою.

Але криза має забезпечити перехід у нову якість. Чи Можете ви сказати, що все те, що ви переживаєте з 2014 р., дає надію на це, в економічному чи соціальному сенсі? Немає. У нас була рецесія, зараз, можливо, стагнація. Але це точно нічого не дає.

Хочу розповісти вам про повному і остаточному кризі. В чому він буде виражатися, які прийме політичні форми?

Головне, що зараз відбувається — ми досягли стану, коли ніяк не можемо зробити крок у майбутнє

Ми вже прийшли до того, щоб розлучитися з імперською спадщиною в політичному сенсі і в плані управління. Що таке імперське управління? Ви живете в багатому регіоні, а вашими доходами розпоряджається Москва. А ви могли б жити набагато краще.

З моєї точки зору, те, що вважають відродженням традицій Російської імперії (тобто повернення Криму), як раз було остаточним сигналом того, що Росія з імперії перетворилася на республіку. Росія, словами Путіна, «повернула Крим у рідну гавань». Яка була масова реакція? Це був захват, але він пройшов. У парламентських і президентських виборах тема Криму не використовувалася.

Але що найважливіше? Якщо поставити запитання: «чи Хочете ви приєднання України до Росії, Білорусії, Казахстану, Прибалтики?» 9 з 10, напевно, скажуть: «Ні». І це буде підтверджуватися будь-соціологією. З дуже простої причини. Не залишилося ні сил (тому що будь-яка імперія — це напруга), ні, чесно кажучи, грошей. Напевно, краще все-таки витрачати гроші на себе, ніж допомагати відновлювати школи в Сирії? При всій повазі до Сирії.

Росія — це республіка, яка існує на рівні масових відчуттів вичерпаності ресурсів, але яка в свідомості наших правителів все ще залишається імперією. Я б нічого не мав проти свідомості правителів, якби вони не намагалися відновити велич за наш з вами рахунок

Те, що ми зараз переживаємо, значною мірою пов’язані з міжнародними і навіть глобальними процесами. Висока ймовірність глобальної кризи. Криза системи міжнародних відносин очевидний. Вона валиться, і це відбувалося б незалежно від Криму. Ми переживаємо кризу європейської та західної політики в цілому: з’являються нові партії, старі гинуть, приходять нові політики.

З моєї точки зору, масштабна політична криза в Росії неминучий. По суті, він вже почався. Як часто буває, ми відчуваємо якісь симптоми окремо, але хвороба ще не діагностується

Які симптоми?

Якісна зміна масової свідомості.

Руйнування пропаганди.

Криза персонального лідерства Путіна.

Криза керованості на всіх рівнях та у всіх секторах держслужби і муніципального управління.

Спроба транзиту системи в турбулентну ситуацію.

Чим небезпечний збіднілий середній клас

Зверніть увагу — я не сказав жодного слова про економіку. Важливі не економічні показники самі по собі, а те, як ми їх сприймаємо. Політичні кризи не виникають тільки в ситуації економічного занепаду. Скажімо, на Україні «помаранчева» революція сталася під час підйому. Мітинги на Болотній в Росії наприкінці 2011 та на початку 2012 рр. — це не наслідок кризи, тоді у нас було економічне зростання. Більш того, з точки зору влади, самі безпечні люди — це жебраки. Якщо ви живете в ситуації застійної бідності, то ніколи не будете протестувати і виступати проти влади. Улюблена російська фраза: «Не жили добре, годі й починати». У нас таких не менше третини населення.

А ті, хто в нульові роки став жити краще, новий середній клас, в основному жителі великих міст, — потенційно найбільш вибухонебезпечна аудиторія

Уявіть, що з 2003 р. ваші доходи зростали. Ви плануєте для себе хорошу життя, купуєте в іпотеку квартиру чи будуєте заміський будинок. Плануєте для дітей добру освіту, для себе — якісне медичне обслуговування, і все йде, загалом, непогано. За великим рахунком вам немає діла до політичної демократії. Вам не подобається корупція, відсутність конкуренції, те, що на політичній сцені одні і ті ж люди, але ви робите раціональний вибір: «Мої доходи зростають. Переді мною відкриваються нові горизонти». А з 2014 р. всі починає валитися. Спочатку ви сприймаєте це як випадковість, фатальну помилку, але в 2016 р. стає очевидно, що це всерйоз. А в 2018 р., після перепризначення уряду Медведєва, вам стає зрозуміло, що це надовго, а може, ви починаєте думати, що і назавжди.

Що відбувається з вами і вашою свідомістю? Ви раптом розумієте, що всі ваші життєві плани, і головне, майбутнє ваших дітей і онуків, йдуть під укіс

Якщо ще вчора ви були новим середнім класом, то зараз стали новими росіянами бідними. А в перспективі — новими росіянами жебраками. 40% населення Росії бере мікрокредити для купівлі продуктів харчування! Це працюючі люди, вони не можуть наїстися. Але небезпечні не вони, а ті, хто скуштував кращого життя.

Які стратегії вибирають люди? Одна стратегія — покинути країну. Якщо не ви сам, то діти зможуть жити краще. Друга стратегія, традиційно російська, — адаптація: забитися в нірку і виживати. До речі, навіть ті люди, у яких зберігається рівень доходів, витрачають менше. Сто років нашої історії дарма не минули. Ми як тварини відчуваємо, що буде гірше! Треба зберігати гроші, ресурси і сили.

А третя стратегія — а що терпіти? Що я виграю від терпіння?

Схоже, що для значної частини суспільства підходить межа терпіння. Їх наздоганяє відчуття, що терпіти далі безглуздо. У цьому відношенні дуже важливим виявився 2018 р. — рік зламу масової свідомості, її переходу в якісно новий стан. І це підтверджується соціологією

Напередодні президентських виборів головною емоцією стосовно Путіна була втома. Люди говорили: «Ми за нього, звичайно, проголосуємо, але в надії, що це в останній раз».

Але були і надії, пов’язані з тим, що, можливо, Володимир Володимирович спробує відновити контракт. Був же договір між царем і народом, що «цар» захищає народ від «злих бояр», забезпечує більш або менш прийнятний рівень життя. Люди на це сподівалися. Але коли «цар» перепризначив той же уряд на чолі з Дмитром Анатолійовичем Медведєвим, втома переросла в роздратування.

А ще було оголошено про пенсійну реформу. Потай всі очікували, що Володимир Володимирович скаже, що нам вона не потрібна, чиновники, мовляв, погарячкували. З економічної точки зору вона справді не потрібна, країна цілком може обійтися без пенсійної реформи, тим більше що в багатьох регіонах тривалість життя чоловіків нижче рівня виходу на пенсію. Ні, тому відіграно не було.

І роздратування починає переростати в неприйняття і агресію

З моєї точки зору, цей процес розвивається навіть швидше, ніж міг би. Осінь 2018 р., голосування. Чотири регіони «прокочують» губернаторів, які були запропоновані Володимиром Путіним. Мені говорили, що в реальності таких регіонів було вісім, просто в чотирьох вдалося відіграти гру. Це означає, що роздратування переростає в нове політичне поведінка.

Що служить отягчающей кваліфікацією? Приналежність до «Єдиної Росії». Я згадую, як це було в 1989 р. і особливо в 1990 р. за радянської влади — за кого завгодно, тільки проти комуністів. І зараз починають голосувати за кого завгодно, тільки проти «Єдиної Росії». Я б сказав, що це ще дуже невинне політична поведінка. Воно ж мирне! Ніхто пику не б’є, ніхто не закликає до погромів. Ви просто приходите і голосуєте проти.

Буває не дуже мирне політичне поведінка. В Архангельську кілька тисяч людей вийшли на вулиці, пройшли через оточення і влаштували стихійний мітинг. Добре їм не попалися чиновники. До речі, в 90-ті роки чиновники не боялися виходити і говорити.

Таким чином ми побачили дві нові можливості політичної поведінки:

Конвенціональний протест. Ми йдемо і голосуємо.

Неконвенциональный. Ми не віримо, що з допомогою голосування, суду, скарг і петицій можна щось змінити. І виходимо на вулиці.

Коли один поведінку переросте в інше і переросте взагалі? Критичним чином це залежало і продовжує залежати від Путіна, тому що він головний посередник між бюрократією (назвемо їх елітами) та товариством, головний гарант ефективності бюрократії.

Але що таке Путін для бюрократії та еліт? Це людина, яка контролює електорат, суспільство. Якщо рівень його підтримки високий, це означає, що суспільство не готове виступати. Як тільки рівень підтримки починає знижуватися — це небезпечний сигнал.

Реально його підтримка зараз — близько 30%. Але цього вже недостатньо, щоб контролювати суспільство в цілому

Падіння керованості

Крім вождя, є свита, яка забезпечує ефективність. З нею відбуваються ще більш серйозні проблеми. Ми можемо спостерігати їх на локальному або регіональному рівні. Губернаторський корпус оновився на дві третини. Прийшли «молоді технократи» або колишні охоронці президента. Ефективність підвищилась чи знизилась? Знизилася! Якщо людина був чудовим заступник міністра в Москві або прекрасним охоронцем, чи означає це, що він став хорошим губернатором? Він боїться говорити з людьми, з місцевими чиновниками — вони його обводять навколо пальця.

Ця технократична парадигма призвела до різкого зниження керованості. І що дуже небезпечно: у ситуації, коли підвищуються політичні ризики, ці люди нездатні до політичної поведінки. Управління — це робота з людьми. Якщо у вас вийде 5-10 тисяч людей на площу, ви будете на них ОМОН посилати? А в 90-ті роки не посилали. Виходили, домовлялися, якимось чином примудрялися гасити криза.

Багато речей, які, здавалося б, повинні мати позитивний ефект, виявляються руйнівними для системи. Ось Дагестан, де почалася боротьба з корупцією. Чудово! Пройшов рік: чиновників зняли по одному разу, другого, третього. Виявилося, що там не можна вирішити жодного питання. Була погана корумпована система, але якщо треба було вирішити питання землевідведення, каналізації, ви знали до кого звернутися, а зараз не до кого. Система не працює. Це дуже схоже на те, що було при пізньому Михайла Горбачова, коли була і гласність і перебудова, і критика і самокритика. В результаті партійна бюрократія прийшла до висновку: «А навіщо нам все це?»

А тепер дивіться, що відбувається в сучасній Росії. У нас на регіональному рівні репресіями порушено два відсотки чиновників. Це багато чи мало? Порівняно зі сталінськими часами це суще вегетаріанство. Але в сталінські часи не було соціальних мереж, не було такого швидкого обміну інформацією та такої системи комунікацій. І ефект від посадок цих двох відсотків або закладу справ на них значно вище, ніж при Сталіні.

Російський закон так влаштований, що все, що ви робите, може бути поставлено вам в провину. Навіщо вам взагалі працювати? Краще робити вигляд. Ви направляєте звіти, за ним все чудово. Що насправді — вже нікого не займає. Ну і плюс агресивне самоствердження, яке я вже не раз чув: «Всіх не пересаджають. А нам треба жити, дітям треба жити, ми зараз будемо готові до того, що буде потім».

Можу навести розмову, який мені розповів знайомий. Він – власник патенту на дуже важливе і цінне технічний винахід. Сам він людина дуже заможний, домігся успіху в банківському бізнесі. Півроку тому один з тих, хто в погонах, сказав йому:

«— Ти знаєш, я можу пролобіювати, ми під цю справу отримаємо гроші з казни.

Чоловік зрадів, запропонував скласти проект. Але той йому у відповідь:

— Ти не зрозумів, не треба всіх твоїх документів, гроші отримаємо, поділимо і все.

— А як же проект?

— Ти не зрозумів. Тут почнеться такий хаос, що до нас не буде нікому діла.»

Дуже цікаве саморазоблачительное визнання. Воно виходило з боку людини, який покликаний охороняти національні інтереси та безпеку. Але тепер ФСБ збуджує більше справ по економічних злочинах, по бізнесу, ніж, власне, по захисту безпеки країни. Це само по собі теж симптоматично.

Ми бачимо, що вирішувати питання все складніше, не важливо, яка це система — технократична або корумпована. Але що ще важливіше для нас з вами — ми ж виступаємо по відношенню до влади як споживачі її послуг і просто як споживачі інформації. Ви чуєте від чиновників: «Вас тут не стояло», «ніхто Вас в Афганістан не посилав», «Вас ніхто не просив народжувати», «Ви — шелупонь». Це в Архангельську вивело людей.

Вони скаржаться в суди, а їм кулаком в морду. Раніше це все компенсувалося можливістю економічного зростання. Зараз вони відчули, що влада на них дивиться як на бидло, а влада ця — насправді окупаційна. Вона їм чужа, вона не готова реалізувати жодного з базових людських інтересів. Вона про це говорить вже майже відверто. Це викликає дуже сильне напруження.

Поцікавтеся історією, яка зараз розгортається навколо розміщення сміттєвих полігонів. Є висновок, підготовлений не опозиціонерами, а Загальноросійським народним фронтом, що вони призведуть до розвитку ракових захворювань, хвороб органів дихання, в десятки разів. І що? Хто-небудь замислювався над тим, щоб від цього відмовитися? Купити інші заводи з більш досконалою технологією? Немає. На кону величезні гроші — мільярди доларів. Думку тих, хто буде жити поруч, в облік зовсім не береться. Як людям ставитися до цього?

Падіння пропаганди

У Російській Федерації була чудова пропаганда, одна з найефективніших в світі, поки вона не стала наступати на власні граблі. Увімкніть телевізор — з восьми основних тем на якому місці опиниться Росія? Добре, якщо на шостому. Але живемо ми з вами в Росії. Нас турбують низькі доходи, безробіття, відсутність якісного охорони здоров’я та освіти. Ви чуєте, щоб це обговорювали в ток-шоу?

Криза пропаганди в тому, що вона сприймається як що не має ніякого відношення до реальних проблем людей в Росії

І тому все більше людей йдуть у соціальні мережі. За своїм впливом вони поки ще не сильніше пропаганди, але вже порівнюються за масштабом і ступенем довіри. Влада бачить це і робить цілком природний висновок — якщо це альтернативна система інформування, то її потрібно взяти під контроль.

Все це починалося рік тому — закон про автономний рунеті. Знаєте, як його зараз зажадали називати, який буде оборот у пропаганді? Закон про надійне інтернеті!

Рік тому всі говорили, що це неможливо. Ні, технічно це можливо. До 2021 р. ціною колосальних фінансових витрат і соціальних втрат все буде готово. Правда, є заковика. Люди, які дали добро на таку обмежувальну стратегію, самі не користуються комп’ютерами і соцмережі, тому що вважають це небезпечним. Їм дають роздруківки.. Тому я схильний вважати, що негативні наслідки від спроб реалізації [законопроекту] будуть значно перевищувати всі плюси і позитивні можливості, на які вони розраховують.

І, нарешті, транзит влади

Треба передати її: обсмоктують варіанти, кандидатів. Повірите, це все серйозно! Зміни в конституцію, різні варіанти, все це є. У 2020 році передбачалося почати вносити зміни в конституцію, не знаю, як зараз. Людей поволі готують. То В’ячеслав Володін скаже, то Володимир Соловйов — це все підготовка. Але є знову ж таки одна заковика. Все це добре робити, коли ви перебуваєте на вершині влади, могутності і спокою. Коли у вас в країні чудово йдуть економічні справи, тоді ви можете здійснювати будь-які політичні конституційні реформи. Комусь це не сподобається, але люди вирішать — бог з ним!

Росія зараз виглядає як взятий в руки промоклий аркуш паперу, який починає розпадатися

Те ж саме з конституційними змінами. Люди, причетні до них, казали: «Розумієш, це все одно що замінити прокладку в старій радянській квартирі». Прийшли ви в ванну кімнату, треба замінити прокладку – кран к чортам полетів, потім треба міняти трубу, а потім і стіна полетіла.

Такі речі не можна робити в ситуації наростаючої кризи. З моєї точки зору, нічого із задуманого реалізовано не буде. А при спробі реалізації буде викликати дуже гострі і сильні реакції, непропорційно більш значні, ніж вони могли б бути кілька років тому. Можна було прекрасно змінити конституцію в 2011-2012 рр. Ще краще — в 2008-м. Скажімо, пішов би Володимир Володимирович у 2008 році (не знаю, головою Держради), і що би ми про нього зараз говорили? Найбільший правитель Росії! У мене немає ніяких сумнівів — відбулася б міфологізація. Чоловік, який підняв Росію з колін.

Шанс на зміни

Що це означає для усіх нас? Це має до нас пряме відношення. Не тільки тому, що ми можемо стати і станемо жертвами всього цього. Але це відкриває шанс на зміни.

Буває, що все визначено і у нас немає ніякого вибору за рамками власної біографії. Я згадую своє і ваше минуле, початок 80-х. Все було визначено. Куди і чому ти підеш вчитися. Що ти отримаєш квартиру — поганеньку, але отримаєш, що пенсію выслужишь, машину – не факт, але шанс був. А потім раптом прийшов Горбачов. З 1989 року виникло відчуття, що життя не визначена, що все навколо починає змінюватися. Більшість, звичайно, дивляться на те, що відбувається, як заворожені. Але є люди, які розуміють, що можуть щось зробити, на щось вплинути, щось реалізувати.

У політичному плані це майбутнє було відкрито до 1993 р., я думаю. У якомусь сенсі воно приоткрылось в 1996 р. — думаю, що в нашій історії не було більш конкурентних виборів.

А потім все знову стало здаватися визначеним. Був певний політичний порядок. Ми його охоче прийняли. Не тому що ми, росіяни, так ненавидимо демократію, немає. Ми такі ж, як і всі. Ми просто вирішили, що після всіх випробувань (а ми багато пережили в ХХ столітті), можливість хоч трохи краще пожити варто демократії. Людей за це не можна звинувачувати.

Все здавалося визначеним. Пам’ятаю, багато люди лаяли відсутність виборів, але коли дивилися на цифри своїх доходів, то говорили: «Чорт з ним!»

Все здавалося визначеним ще рік-півтора тому, перед президентськими виборами. Але зараз, куди б я не їздив, люди скрізь кажуть: «Ми відчуваємо, що щось почало змінюватися»

Вони відчувають, що в повітрі повисло щось інше. Не хочу сказати, що це хороше або погане, або що це повітря надії. Немає. Це відчуття: закінчується те, що було. Зумовленість починає зникати. Перед усіма нами відкривається простір. Простір вибору, простір можливостей. Ми будемо використовувати його по-різному. 99% ніяк не буде його використовувати. Але завжди є 1%, яких я називаю амбітними. Це амбітні особистості, амбіційні групи, які раптом розуміють, що у них з’являється шанс зробити те, що раніше вони зробити не могли. Пам’ятайте про це. Перед вами відкривається шанс. Не всі з вас зважаться його використовувати, але якщо ви зважитеся, то шанс краще всього реалізувати в групі, спільно з ким-то.

Майбутнє більше не визначено. Воно стало змінюватися. І від того як ви себе поведете (навіть невелика група людей) може залежати дуже багато чого. Тому постарайтеся зараз подивитися на світ не так, як ви дивилися на нього перш

На моїх очах розпадався Радянський Союз. Пам’ятаю, що спочатку все це теж здавалося фантасмагорією, тим, чого ніколи не може бути — ще на початку 1989 року. А це була могутня держава, не чета цього. Постарайтеся зрозуміти, відчути і зробити з цього висновки — все те, що ви бачите і спостерігаєте зараз, починає зникати на наших очах

Детальніше на https://aurora.network/articles/10-vlast-i-obshhestvo/66836-politicheskiy-krizis-v-rossii-neizbezhen-v-sushhnosti-on-uzhe-nachalsja