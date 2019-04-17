Нафта додає в ціні, Brent закріпилася вище $72 за барель

Ціни на «чорне золото» еталонних марок в ході сьогоднішніх торгів впевнено підвищуються завдяки статистики з Китаю, яка послабила побоювання з приводу стану економіки другого за величиною світового імпортера нафти.

До 13:30 мск червневі ф’ючерси на північноморську нафтову суміш Brent подорожчали на 0,7% до $72,32 за барель, травневі ф’ючерси на західно-техаський сорт WTI — на 0,66% до $64,47 за барель, повідомляє ПРАЙМ.

Раніше сьогодні вийшли дані, згідно з якими економіка Китаю за підсумками I кварталу 2019 року зросла на 6,4% в річному зіставленні, як і трьома місяцями раніше. Темпи економічного підйому в країні, незважаючи на торговельну війну з США, перевершили прогнози ринку. Це дозволяє припустити, що заходи Пекіна щодо стимулювання зростання приносять свої плоди.

Крім того, стало відомо, що обсяг роздрібних продажів в Китаї збільшився в березні 2019 року на 8,7% в річному зіставленні. Таким чином, зростання показника прискорився з 8,2% за перші 2 місяці нинішнього року (коли статистичні дані були об’єднані, щоб згладити спотворення, викликані тривалим святкуванням Нового року за місячним календарем).

Обсяг промислового виробництва в Китаї збільшився в березні 2019 року на 8,5% в річному зіставленні, а зростання індикатора в річному вираженні помітно прискорився — з 5,3% у січні—лютому поточного року.

Як нагадує начальник відділу експертів фондового ринку «БКС Брокер» Василь Карпунін, напередодні були опубліковані щотижневі дані по запасах нафти від Американського інституту нафти (API). «За тиждень запаси нафти в США знизилися на 3,1 млн барелів до 452,7 млн», а сьогодні в 17:30 мск також планується публікація даних по запасах і видобутку від Міненерго США, вказує аналітик.

При цьому він вважає, що «простір для підйому (нафтових котирувань) ще є». «Критичної перегрітість на ринку нафти не спостерігається, так як зростання йде без будь-яких різких прискорень», — пояснює Карпунін.

Додамо, що раніше на цьому тижні експерти американського інвестбанку Goldman Sachs скорегували у бік підвищення прогноз за ціною на нафту еталонної марки Brent у II кварталі поточного року. Тепер аналітики банку припускають, що середня ціна нафти Brent в квітні—червні буде перебувати на рівні $73,5 за барель проти раніше очікуваних $65 за барель.

У Goldman Sachs пояснили, що прогноз переглянутий, зокрема, завдяки гарному виконанню угоди про обмеження видобутку країнами ОПЕК+ і подальшого посилення американських санкцій проти Венесуели та Ірану