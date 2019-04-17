Польща скорочує імпорт російської нафти

Поставки нафти з Росії в Польщу скорочуються.

Майже половина сирої нафти, імпортованої в Польщі компанією PKN Orlen, надходить не з Росії. Це є наслідком диверсифікації поставок сировини.

Польща знайшла заміну російської нафти в Саудівській Аравії.

Зокрема, розширюється співпраця з Saudi Aramco Oil Company. Укладені нові контракти на постачання саудівської нафти на нафтопереробні заводи PKN Orlen, а також придбання важкого мазуту, виробленого Orlen Lietuva, саудівським партнером.

Торговельні відносини з саудівським концерн PKN Orlen встановив в 2016 році шляхом підписання першого контракту на поставку сирої нафти за довгостроковим контрактом. У квітні 2018 року в рамках політики диверсифікації поставок, компанії підписали доповнення до угоди, згідно з яким обсяг поставок саудівської нафти збільшився до 300 тисяч тонн сировини на місяць.

Завдяки проведеній PKN Orlen політиці диверсифікації напрямів поставок, в даний час 30% сирої нафти, що переробляється на всіх НПЗ компанії в Польщі, Литві і Чехії надходить не з Росії.