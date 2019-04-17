Нацрада: За три передвиборчих місяці присутність Зеленського в ефірі «1+1» досягла 14 відсотків

Національна рада, яка проводить моніторинг мовлення вітчизняних телерадіокомпаній під час виборчої кампанії 2019 року, в ефірі ТОВ «ТРК «Студія «1+1» за період із 31.01.2019 по 31.03.2019 після реєстрації Володимира Зеленського як кандидата у Президенти (30 січня 2019 року) зафіксувала його присутність у розважальних проектах студії «Квартал 95» загальним хронометражем 203 години 35 хвилин, що становить 14% від загального обсягу програмного наповнення телеканалу.

Проекти «Вечірній квартал», «МультиБарбара», телевізійні серіали «Слуга народу», «Слуга народу-2», «Слуга народу-3» тощо містять матеріали (висловлювання, дії), які з використанням гострої політичної сатири і художніх засобів мають ознаки маніпулятивного характеру.

На 1+1 не було жодного критичного матеріалу про Зеленського

До того ж, за цей період на ТРК «Студія «1+1» (з 31.01.2019 по 31.03.2019) не було зафіксовано жодного критичного матеріалу чи інформації про кандидата на пост Президента України Володимира Зеленського, тональність висвітлення інформації про нього в інформаційних передачах та інших проектах на каналі була тільки позитивною. Зокрема, цьому кандидатові переважно надавалася можливість особисто висловлюватися (у передачах «ТСН», «Право на владу» тощо). Водночас інформація про чинного Президента і кандидата на пост Глави держави Петра Порошенка подавалася у вигляді коментарів журналістів каналу або запрошених гостей чи експертів переважно в негативній тональності. Також у період виборчої кампанії на телеканалі «1+1» у передачі «ЧистоNews» у саркастичному, негативному світлі подається інформація про всіх кандидатів на пост Президента України, за винятком Зеленського.

24 березня 2019 року о 0:18 та 30 березня 2019 року о 22:26 в ефірі «ТРК «Студія «1+1» зафіксовано трансляцію документального фільму «Рейган», де Президента США Рональда Рейгана українською мовою озвучив кандидат на посаду Президента України Володимир Зеленський. Крім того, 27, 28 і 29 березня 2019 року в ефірі «Студія «1+1» зафіксовано трансляцію серіалу «Слуга народу – 3». У ньому містяться матеріали (висловлювання) головного героя В. Голобородька, які дублюють тези передвиборної програми кандидата на пост Президента України Володимира Зеленського та мають ознаки передвиборної агітації в значенні виборчого законодавства України (стаття 58 Закону України «Про вибори Президента України»).

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Зокрема, фрагмент із серіалу, озвучений В. Голобородьком: «… И поэтому, первое, что мы предлагаем ‒ это законопроект про зняття недоторканості із Президента, депутатів і суддів…», та окремі тези: «Мої законопроекти в цьому напрямку: «Про зняття недоторканності з Президента України, народних депутатів і суддів»; «Про імпічмент Президента України»; «Про відкликання народного депутата України», передвиборної програми цього кандидата ідентичні.

Таким чином, результати моніторингу ефіру ТОВ «ТРК «Студія 1+1» стосовно висвітлення виборчого процесу свідчать про виявлення ознак порушень положень статті 3, статті 561 та статті 57 зазначеного Закону.

До подібних висновків дійшли й у Всеукраїнській громадській організації «Комітет виборців України»: «Показ відеофільму «Слуга народу – 3» під час виборчого процесу має розглядатися як передвиборна агітація на користь В. Зеленського і має бути оплачений із виборчого фонду кандидата», докладніша інформація за посиланням.

Національна рада неодноразово обговорювала ситуацію, чи можна вважати аудіовізуальні матеріали, які опосередковано спонукають виборців голосувати за певного кандидата, на своїй робочій групі з нагляду за дотриманням телерадіоорганізаціями виборчого законодавства, зокрема і на останньому, яке відбулося 12 квітня 2019 року. На жаль, нинішні законодавчі норми не дають чітких відповідей на ці питання і не наділяють жодну державну інституцію правом визначати, чи є такі матеріали, які транслювалися на каналі «1+1», передвиборною агітацією. Це системне питання, яке має бути врегульоване у виборчому законодавстві, бажано до парламентських виборів.

Національна рада звернеться до каналу за поясненням, як він трактує цю ситуацію, а також повідомить Центральну виборчу комісію про ознаки порушення ТОВ «ТРК «Студія «1+1» статей 3, 561, 57 та 58 Закону України «Про вибори Президента України», оскільки про всі виявлені ознаки порушень в ефірі телерадіоорганізацій регулятор інформує ЦВК.

Джерело: Нацрада