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Тільки через 5 років: Україна “розірвала” військову угоду з СНД

17.04.2019

Кабмін України підтримав ініціативу Мінекономрозвитку припинити дію Угоди, спрямованої на зміцнення і розвиток співпраці між державами СНД у галузі стандартизації озброєння і військової техніки, повідомляє Zrada.today з посиланням на прес-службу Мінекономрозвитку.

“Мінекономрозвитку провели аналіз та дійшли висновку, що Угода не має практичної реалізації в Україні, оскільки стандартизує озброєння під ГОСТи. В Україні ж радянські ГОСТи ліквідовані на 90%, їх замінюють європейські стандарти. А ще у Конституції закріплений стратегічний курс до НАТО. Тож будемо проводити стандартизацію озброєння та військової техніки відповідно до цього курсу”, – коментує Степан Кубів рішення Уряду.

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