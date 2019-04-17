Тільки через 5 років: Україна “розірвала” військову угоду з СНД

Кабмін України підтримав ініціативу Мінекономрозвитку припинити дію Угоди, спрямованої на зміцнення і розвиток співпраці між державами СНД у галузі стандартизації озброєння і військової техніки, повідомляє Zrada.today з посиланням на прес-службу Мінекономрозвитку.

“Мінекономрозвитку провели аналіз та дійшли висновку, що Угода не має практичної реалізації в Україні, оскільки стандартизує озброєння під ГОСТи. В Україні ж радянські ГОСТи ліквідовані на 90%, їх замінюють європейські стандарти. А ще у Конституції закріплений стратегічний курс до НАТО. Тож будемо проводити стандартизацію озброєння та військової техніки відповідно до цього курсу”, – коментує Степан Кубів рішення Уряду.