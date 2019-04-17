Названо число німців, вмираючих від алкоголю щороку

Вживання алкоголю вважається нормальним.



Щорічно в Німеччині помирають близько 74 тисяч людей від наслідків вживання алкоголю або комбінованого споживання алкоголю і тютюну. Про це йдеться у щорічному відліку Німецького центру по боротьбі з залежностями, представленому в середу, 17 квітня.

“У Німеччині існує алкогольна проблема”, – заявила заступник директора центру Христина Руммель (Christina Rummel).

У 2017 році 21,7 тисячі дітей і підлітків від 10 до 20 років перебували на лікуванні після алкогольного отруєння. 314,2 тисячі пацієнтів за той же період отримали діагноз “психічного або поведінкового розладу внаслідок зловживання алкоголем”, наголошується в звіті.

За даними центру, в 2017 році кожен житель Німеччини в середньому випив 131,1 л алкогольних напоїв, що приблизно можна порівняти з об’ємом повної ванни. Цей показник за рік знизився на 2,38 відсотка, але залишається високим у порівнянні з іншими країнами, вказується далі в документі.

За словами Руммель, в Німеччині вживання алкогольних напоїв вважається нормальним. При цьому пристрасть до алкоголю часто завдає шкоди третім особам, зокрема, у сфері дорожнього руху або при вживанні алкогольних напоїв вагітними.

Крім того, багато дітей страждають, якщо їх батьки – алкоголіки. Заступник голови центру по боротьбі з залежностями закликала обмежити рекламу і доступність алкогольних напоїв, а також заборонити їх вживання неповнолітніми.