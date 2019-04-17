Вчені знайшли найбільш ефективну дієту: «ніяких обмежень»

Вчені розробили саму ефективну дієту.

Так дослідники Евелін Трибол і Еліс Реш висновку прийшли до крайньої ефективності інтуїтивного харчування, передає портал Today. Її принципова відмінність полягає в тому, що людина повинна прислухатися до себе і вживати ті продукти, які вимагає її організм.

Інші дієти змушують людей обмежуватися в їжі, з цієї причини вони не можуть скинути зайву вагу. Адже сильні обмеження провокують депресію і перманентне відчуття голоду.

Правила інтуїтивної дієти:

Відмовитися від дієт;

Не обмежувати себе в їжі, але є з розумом;

Прислухатися до організму;

Займатися фізичними активностями.

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Всі знають, що іноді корисно посидіти на дієті, але зловживати розвантажувальними днями не можна.

Регулярний повний або частковий відмова від їжі може бути небезпечний людям, страждаючим захворюваннями печінки, кишечника, підшлункової залози.

Тому перед тим, як починати різними шляхами обмежувати себе в харчуванні, слід заздалегідь проконсультуватися з лікарем. У той же час, якщо проблем зі здоров’ям у вас немає, під час нового режиму харчування обов’язково випивати не менше двох літрів води з біоактивними компонентами.

До розвантажувальним дням відносяться системи живлення, коли на протязі усього дня людина вживає в їжу лише один продукт. Деякі віддають перевагу кефіру. Інші – з яблуками, бананами або каші. При цьому яблука теж мають свої протипоказання. Так, наприклад, вони можуть погіршити стан тих, хто страждає підвищеною кислотністю.

Лікарі наполягають на тому, що практикувати розвантажувальні дні потрібно не частіше за 1 раз в тиждень або два.

Варто відзначити, що нервувати при дієтах не рекомендується. Якщо людина вирішується на проведення розвантажувальних днів, то слід окремо врахувати, щоб на ці дні не були заплановані важливі зустрічі. Поширюється заборона і на інтенсивні заняття спортом. Споживання чистої води, як наголошується, має збільшитися на третину.

Раніше професійні дієтологи назвали основну помилку худнуть. Дослідники Університету Каліфорнії пояснили, що недостатнє вживання чистої питної води зводить до нуля всі труди і процес схуднення буде стояти на місці.

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Технології

Звичайно, сама по собі вода не здатна позбавити вас від зайвих сантиметрів в талії, але у питаннях дієти важливий комплексний підхід і підтримання в організмі балансу поживних елементів.

Щодня вживати воду в достатніх кількостях необхідно в першу чергу тим, хто сидить на дієті з високим рівнем білків. Якщо ж ця умова не дотримуватися, то можна отримати серйозні проблеми, наприклад, з нирками.

Правильно потрібно також підбирати і овочі для меню, оскільки багато їх види здатні викликати процес бродіння в ШКТ і порушувати механізми травлення.

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