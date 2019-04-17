Москаль: Медведчук – єдиний, з ким Путін буде говорити

Про те, яку важливу роль зіграв Віктор Медведчук в обмін полоненими, розповів Геннадій Москаль в інтерв’ю телеканалу «Перший кабельний».

Голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль під час обміну очолював Луганську обласну військово-цивільну адміністрацію. І не з чуток знає про те, як насправді відбувалися переговори і яка процедура обміну полоненими.

«Чому Медведчук ніколи цього не афішував, ‒ сказав Геннадій Москаль, ‒ але поки все примазувалися і з трибуни Верховної Ради кричали про свої заслуги ‒ вони просто стояли на українській стороні і чекали, поки Медведчук привезе полонених». Геннадій Москаль також додав, що Віктор Медведчук ‒ ключовий політик у мирних переговорах, адже він єдиний з України, з ким Путін може говорити».

Нагадаємо, днями Віктор Медведчук заявив: вина за те, що з грудня 2017-го по квітень 2019-го не було обмінів, лежить виключно на президентові України. Як стверджує Медведчук, якби Порошенко погодився на домовленості грудня 2017 року, обмін можна було б провести протягом 3-5 днів.

«У Президента за цей рік так і не з’явилося почуття відповідальності перед своїми громадянами, їхніми рідними та близькими. Тому я буду продовжувати займатися звільненням як осіб, які перебувають у ОРДО і ОРЛО, так і осіб, які перебувають в РФ, в тому числі і українських моряків. І для цього не потребую ні в благословення, ні в дозволах Петра Порошенка або майбутнього президента. Оскільки робив і роблю це не на догоду владі, а в інтересах українських громадян», — зазначив Медведчук.