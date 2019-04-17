КрАЗ презентував новий потужний вантажівка

Зерновоз КрАЗ-5401С2 тепер можна придбати з частковою компенсацією за рахунок держбюджету.

Самоскид-зерновоз КрАЗ-5401С2 внесений до переліку техніки і обладнання для агропромислового комплексу, вартість яких частково компенсується за рахунок державного бюджету, повідомляє mmr.

Оновлено перелік виробників і розширена номенклатура техніки та обладнання, які відповідають критеріям програми підтримки.

Самоскид-зерновоз КрАЗ-5401С2 створений на базі середньотоннажного самоскида КрАЗ-5401С2 (4х2) в минулому році. Він дебютував на Міжнародній виставці «Зернові технології — 2018». Там він привернув увагу і отримав високу оцінку аграріїв і фермерів.

Для підвищення завантажувального простору до 12 кубів серійну 7-кубовую платформу коробчатої форми самоскида КрАЗ-5401С2 конструктивно змінили, збільшивши висоту бортів. Нова самоскидна платформа має задній борт, який при розвантаженні відкривається автоматично, а керування ним здійснюється безпосередньо з кабіни водія. До того ж є орними задній борт.

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Платформа була обладнана підіймальним механізмом з телескопічним здвоєним циліндром. Для захисту вантажу від атмосферних опадів встановлено дуги з тентом. Крім насипних зернових вантажів передбачена можливість перевезення вантажів на палетах.

Зерновоз КрАЗ-5201С2 дуже маневрений, завдяки мінімальному радіусу повороту до 7,5 м і невеликих — 6330х2500х2960, габаритах. Оснащений дизельним рядним двигуном Євро 5 потужністю 335 к. с., однодискове зчеплення і девятиступенчатой коробкою передач.

Кабіна — з максимальним рівнем комфорту: зручні сидіння на пневматичній підвісці, регульована по куту і висоті рульова колонка, функціональна панель приладів. Для зручності посадки-висадки кабіна має понижену компонування.

ЗАТ «АвтоКрАЗ» розраховує, що завдяки участі у цій програмі продукція підприємства стане більш доступною для українських споживачів. Це в свою чергу сприятиме завантаженні заводу і збільшення його витрат у бюджети різних рівнів.

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