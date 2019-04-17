У Канаді лось став сищиком і допоміг поліції: що трапилося

У Канаді поліцейські знайшли викрадений автомобіль завдяки лосеві.

Блукаючий лось привів співробітників поліції до угнанному автомобілю в Сент-Джонсі. У поліцію надходило безліч дзвінків про тварину, яка, за словами поліції, вирішило відправитися на південь острова, пише портал Відкритий.

На місце приїхали правоохоронці та намагалися розгорнути тварина в сторону, але він дуже опирався і ухилявся. Таким чином лось йшов зовсім в іншому напрямку, за ним вирушили поліцейські. У підсумку лось привів їх до машини, яка, як повідомлялося, була викрадена напередодні.

У Канаді поліцейські знайшли викрадений автомобіль завдяки лосеві

Раніше повідомлялося, що в Німеччині тварини втекли із зоопарку і спокійно гуляли по місту. Тварини опинилися на волі після того, як пролізли в дірку в паркані звіринця. Всього з кельнського зоопарку втекли 14 тварин. Зокрема, вчинили втечу 9 овець, 2 осла, поні і карликовий бик.

Мешканці зоопарку з радості розбіглися по всьому місту і злегка шокували жителів Кельна. Тварини мирно гуляли по тротуарах і бігали по газонах. Правда, їх також помітили на автостраді, з-за чого в місті виникли проблеми з рухом автомобілів.

Блукаючий лось привів співробітників поліції до угнанному автомобілю

Деякі звірі вирішили прогулятися в приватному саду і на дитячому майданчику. Ловили втікачів семеро поліцейських, яким допомагали 15 співробітників звіринця. В результаті «спецоперації» всіх мешканців зоопарку вдалося повернути вольєри. Повідомляється, що під час інциденту жодна з тварин не постраждало.

Також з’явилася інформація про те, що в Танзанії знайшли унікальну зебру, з’явилися фотографії. Тварина є альбіносом і має золотисте забарвлення, передає Кореспондент. Її знайшов фотограф Серхіо Питамиц в національному парен Серенгеті. Спочатку чоловік подумав, що тварина извалялось в пилу, але, коли воно викупалося у воді, зрозумів, що його природне забарвлення. У мережі зебра прозвана «блондинкою». Фотографія доводить, що тварина здатна вижити.

До цього вчені виявили самого величезного хижака всіх часів, якого давно вважали вимерлим. У мережі взбудоражились про появу в океані самого великого хижака в історії — мегалодона, який до цього часу вважався вимерлим. На цей раз виклали аматорське відео, на якому відобразили живого мегалодона – це величезна акула, мешкала в океанах в епоху міоцену і пліоцену.

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Проте вчені поки не поспішають з висновками існування в нашій епосі живих особин мегалодона. Вони відзначають, гігантських розмірів хижаки дійсно населяли нашу планету, але вони вимерли кілька мільйонів років тому.

Але експерти не заперечують можливості того, що мегалодону вдалося вижити, адже в свій час він перебував на вершині харчового ланцюга. Поки вчені намагаються знайти докази мегалодона, користувачі інтернет-мережі впевнені в правдивості опублікованих в мережі відео з хижаком.

Нагадаємо, що в мережі з’явилися фото чарівних дитинчат тварин, яких мало хто бачив.

Раніше Hyser повідомляв, що в Чорнобильській зоні мешкають рідкісні тварини.

Також Hyser писав, що в Австралії акула напала на серфера поруч з берегом.