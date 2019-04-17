Арешт підозрюваного у вбивстві майданівця Храпаченка продовжили до червня

Адвокат колишнього снайпера “Омеги” просив пом’якшити запобіжний захід, але суд задовольнив вимоги прокурора.

Печерський районний суд Києва у середу , 17 квітня, продовжив арешт колишнього снайпера спецпідрозділу “Омега” Дмитра Хмеля, підозрюваного у вбивстві театрального режисера, учасника Революції Гідності Олександра Храпаченка.

Хміль перебуватиме у СІЗО упродовж двох наступних місяців, до 15 червня, повідомляє “Громадське”.

Таким чином, суд задовольнив вимоги прокурора, який наполягав на залишенні підозрюваного під вартою через ризики впливу на недопитаних свідків у справі та переховування від слідства.

Водночас адвокат Хміля просив суд пом’якшити запобіжний захід своєму підзахисному та відпустити його під домашній арешт з носінням електронного браслету або визначити грошову заставу.

Нагадаємо, 15 листопада суд заарештував Дмитра Хмеля за підозрою у розстрілі учасників Революції Гідності на вулиці Інститутській у Києві. Зокрема, вбивстві Олександра Храпаченка.

Слідство встановило, що 20 лютого 2014 року підозрюваний зі снайперської гвинтівки “ТЅ.М308” застрелив Храпаченка, який разом з іншими активістами перебував перед “сніговою барикадою”.

Підозрюваному інкримінують злочини, передбачені п. п. 5, 12 ч. 2 ст. 115 (вчинення умисного вбивства, здійснене способом, небезпечним для життя багатьох осіб, за попередньою змовою групою осіб) і ч. 3 ст. 365 (перевищення влади та службових повноважень) Кримінального кодексу України.

У 2016 році Хміль звільнився з Національної гвардії України у званні підполковника. З 2013 року обіймав посаду старшого інструктора з підготовки снайперів загону спеціального призначення з боротьби з тероризмом Внутрішніх військ. Брав участь в Антитерористичній операції на сході України (нині операція Об’єднаних сил – ред.).

Джерело: ZN.UA