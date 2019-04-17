Підсумки 17 квітня: закон «про мову» буде ухвалений 25 квітня, помер відомий письменник – фантаст

ЗАРЕЄСТРУВАТИСЬ НА ДЕБАТИ 19 КВІТНЯ НЕМОЖЛИВО: САЙТ НЕ ЗАВАНТАЖУЄТЬСЯ

Через сайт, запущений командою кандидата у Президенти Володимира Зеленського, на практиці неможливо замовити безкоштовний квиток на дебати 19 квітня на НСК “Олімпійському”.



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ДЕСЯТЬ ФАКТІВ ПРО ТЕЛЕДЕБАТИ: “СУСПІЛЬНЕ” РОЗПОВІЛО, ЯК ЦЕ ПОВИННО БУТИ

МЕДВЕДЧУК ГОТОВ ПОДДЕРЖАТЬ ЗЕЛЕНСКОГО: ЕСТЬ ОДНО УСЛОВИЕ



ПАРУБІЙ: ЗАКОН ПРО МОВУ БУДЕ УХВАЛЕНО 25 КВІТНЯ.





Верховна Рада України ухвалить закон “Про забезпечення функціонування української мови як державної” наступного пленарного четверга, 25 квітня, розповів голова Верховної Ради України Андрій Парубій.

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ЗЕЛЕНСКИЙ ПРИЗВАЛ ПОРОШЕНКО ПЕРЕЙТИ ОТ СЛОВ К ДЕЛУ. ВИДЕО

ПОМЕР ВІДОМИЙ ПИСЬМЕННИК-ФАНТАСТ

У США хвороба серця забрала життя письменника-фантаста Джина Вулфа. Того, чиєю творчістю зачитувалися мільйони і хто із задоволенням і натхненням, і особливою любов’ю творив альтернативні всесвіти, було 87 років.

