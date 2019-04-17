Екс-нардеп просить суд заборонити виїзд за кордон Порошенко і ще 180 чиновникам і суддям

Колишній народний депутат Давид Жванія звернувся в Окружний адміністративний суд Києва з вимогою заборонити президенту України Петру Порошенку та іншим високопоставленим особам, у тому числі суддям Верховного суду, залишати територію держави протягом року після виборів.

Екс-нардеп подав позов до Національної поліції, Службі безпеки Адміністрації Державної прикордонної служби про заборону виїжджати за кордон Президента Петра Порошенка, голови Верховної Ради Андрію Парубію та іншим чиновникам, в тому числі і суддям Верховного Суду та апеляційного суду, протягом одного року після проведення парламентських і президентських виборів та протягом одного року після їх звільнення.

Позивач також просить визнати протиправною бездіяльність Нацполиции і СБУ. На думку Жванії, силовики не вживають заходів щодо вищевказаних осіб, які, на його думку, здійснювали корупційні злочини.

Жванія також вважає протиправною бездіяльність Державної прикордонної служби, яка розробила законодавчі зміни про заборону виїжджати за кордон чиновникам протягом 1 року після проведення парламентських і президентських виборів.

Серед третіх осіб — чиновників також заступник глави Адміністрації президента Олексій Філатов, прем’єр-міністр Володимир Гройсман, директор НАБУ Артем Ситник, нардепи, члени уряду та інші. Всього позивач вказав 180 третіх осіб.