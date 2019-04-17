Порошенко в два рази більше витратив на другий тур, ніж Зеленський

Президент Петро Порошенко в два рази більше витратив на виборчу кампанію перед другим туром, ніж його опонент на виборах Володимир Зеленський: 100 млн грн і 44,6 млн грн відповідно.

Згідно з проміжними фінансовими звітами, які були опубліковані НАПК, Порошенко фінансує свою виборчу кампанію з власної «кишені». З 7 по 13 квітня він витратив 100 млн грн, а якщо підсумувати його витрати за обидва тури виборів, то в загальному він вклав у кампанію понад півмільярда гривень.

Крім цього, Порошенко заплатило 540 тис. грн. за оренду НСК «Олімпійський» на 14 квітня, де провів свою передвиборчу агітацію.

Кампанія Зеленського на 100% фінансується його партією «Слуга народу». Загалом за період з 7 по 13 квітня в фонд шоумена перевели 45 млн грн на агітацію. За обидва тури Зеленський зібрав для своєї кампанії 147 млн грн.

Найбільше кандидати витратили на телерекламу. Наприклад, і Порошенко, і Зеленський сплатили за 16 млн грн за рекламу на ТРК «Україна».

У «Чесно» відзначили, що звіт не є вичерпним, оскільки остаточні дані будуть подані кандидатами після завершення виборів.