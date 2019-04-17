Захист оскаржить рішення Московського суду, що продовжив арешт 24 українських моряків до кінця липня

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“Постановами суду терміни тримання під вартою стосовно обвинувачуваних продовжено до 24 липня і до 26 липня 2019 року”, – повідомили “Інтерфаксу” в прес-службі суду в середу.

Як повідомлялося, засідання суду відбувалися в закритому режимі за клопотанням прокурорів “для збереження таємниці попереднього розслідування, що охороняється законом”.

“Постанови про продовження термінів тримання під вартою стосовно кожного військовополоненого оскаржать наші адвокати у встановлений законом триденний термін”, – заявив за підсумками слухань координатор команди захисту моряків, адвокат Микола Полозов.

Джерело – interfax