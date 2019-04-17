У Москві суд залишив під вартою до липня останні дві «четвірки» українських моряків

Лефортівський райсуд Москви продовжив термін тримання під вартою останнім вісьмом українським морякам до кінця липня.

Про це повідомляє кореспондентка Громадського із зали суду.

Богдану Небилиці, Юрію Будзилу, Володимиру Лісовому, Юрію Без’язичному, Олегу Мельничуку продовжили тримання під вартою до 24 липня.

Фото: Громадське

Пораненим морякам, Андрію Артеменку, Андрію Ейдеру, Василю Сороці, продовжили тримання під вартою до 26 липня.

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Раніше термін тримання під вартою продовжили чотирьом українським морякам Роману Мокряку, Андрію Оприску, Євгену Семидоцькому, Сергію Цибізову. Також під вартою залишили Володимира Терещенка, Богдана Головаша, Сергія Попова та Андрія Шевченка. Аналогічне рішення ухвалити стосовно Дениса Гриценка, В’ячеслава Зінченка, Михайла Власюка та Андрія Драча. А також Віктора Беспальченка, Владислава Костішина, Володимира Варимеза, Сергія Чуліби.

Суд у Москві залишив під вартою ще одну четвірку українських моряків. У коментарі Громадському вони розповіли про свій стан pic.twitter.com/qbagN1f8pL

— Hromadske.UA (@HromadskeUA) 17 квітня 2019 р.

Перед засіданням суду Громадське поспілкувалося з частиною моряків .

Нагадаємо, зранку 25 листопада 2018 року українські кораблі та рейдовий буксир планово вийшли з порту Одеси до порту Маріуполя. Під час цього завдання російське судно протаранило український буксир та пошкодило його. При виході з Керченської протоки російські судна обстріляли та захопили українські кораблі біля Керченської протоки. Загалом на трьох суднах були 24 українських військових, двоє з них службовці СБУ. Троє з них дістали поранення.

Усіх українців звинуватили у незаконному перетині кордону Російської Федерації в Чорному морі. 29 листопада їх вивезли до СІЗО Москви.

Джерело: Громадське телебачення