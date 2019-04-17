Як Янукович: Порошенко заявив, що Зеленський хоче узурпувати владу

Чинний президент Петро Порошенко переконаний, що у його опонента у другому турі виборів Володимира Зеленського та його соратників можуть бути плани по узурпації влади.

Про це глава держави заявив у ході дискусії з представниками громадських організацій у Києві.

«Якщо в планах іншого кандидата, опонента буде повернення до Конституції 1996 року, як робив вже один з їх попередників, я думаю, що це буде узурпація влади, і ці плани також існують», — сказав Порошенко.

Він додав, що громадяни повинні віддавати собі звіт в відповідальності, коли будуть голосувати на виборах 21 квітня.