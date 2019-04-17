Екс-регіонал віталій Хомутинник заявив, що буде підтримувати Зеленського в разі його перемоги

«В цілому ми маємо намір підтримувати Зеленського, особливо в період, коли у нього ще не матиме свого представництва у Верховній Раді…Я не виключаю, що до наступних виборів у парламенті може сформуватися ситуативна коаліція для підтримки його ініціатив», — підкреслив він.

За словами нардепа, він, «як і більшість українців, сподівається, що після зміни влади в країні будуть зміни в кращу сторону».

Також він заявив, що більшість депутатів, незалежно від партійної приналежності, голосували за Зеленського.

В депутатську групу Відродження зараз входять 24 народних депутата, вона була сформована з колишніх членів Партії регіонів.