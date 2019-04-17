«ПриватБанк» можуть повернути екс-власникам? Що буде з курсом і соцвиплатами

В Україні серйозно заговорили про денаціоналізацію «Приватбанку». Господарський суд Києва 16 квітня оголосив перерву до 7 травня 2019 року у справі за позовом екс-акціонерів. Питання по скандальному банку відкладено до закінчення президентської гонки.

Чи може «ПриватБанк» повернутися до колишнім власникам і що буде з економікою України в цьому випадку — розбирався OBOZREVATEL.

Головне:

Справа по «ПриватБанку» в черговий раз переноситься. Її розглянуть вже після президентських виборів у травні 2019 року;

Гіпотетично повернення «Приватбанку» колишнім власникам Геннадію Боголюбову й Ігорю Коломойському можливо, але малоймовірно.

У Національному банку заявляють: зворотний відлік вже неможливий і ситуація вирішена.

В чому суть позову

По справі про націоналізацію «Приватбанку» є відразу дві генеральних позовних лінії. Перша стосується позапланової перевірки банку в жовтні 2016 року. Друга — безпосередньо націоналізації в грудні 2016-го. Рішення щодо перевірки прийнято — вона була визнана незаконною.

На даному етапі Національний банк України в Апеляційному суді оскаржує це рішення. Якщо НБУ програє апеляцію, то юристи екс-власників банку отримають можливість довести незаконність переходу до держави “Приватбанку”.

Паралельно тривають судові тяжби і в контексті позову про можливу незаконною націоналізацію фінустанови. У ході слухань 9 квітня позивачі заявили клопотання про розширення переліку своїх вимог пункту про повернення їм акцій «Приватбанку», і суд задовольнив це клопотання.

Водночас суд відхилив клопотання Мінфіну, який просив залишити позовну заяву без розгляду. На думку міністерства, в матеріалах справи відсутні будь-які докази наявності права власності Коломойського і Triantal на акції «Приватбанку».

Це всього лише суд першої інстанції, і навіть після рішення будуть довгі місяці позовів, аж до Верховного Суду.

Суди по «ПриватБанку» проходять по всьому світу: служителі Феміди у Великобританії, Україні та Швейцарії намагаються розібратись, чи були порушення з боку влади і винні екс-власники нібито виведення коштів.

Можлива націоналізація «Приватбанку»?

Економіст Олексій Кущ стверджує, гіпотетично повернення “Приватбанку” колишнім власникам можливо, але малоймовірно. По-перше, їм це не потрібно. Банк помітно втратив за останні 3 роки з моменту націоналізації: кредитний портфель скоротився до 50 мільярдів гривень, а зобов’язання перед фізичними та юридичними особами перевищують 200 мільярдів. Єдиний елемент стабільності банку — 140 мільярдів гривень, які свого часу вніс держава.

“Програма максимум для колишніх власників — отримати компенсацію. Програма мінімум — визнати незаконною націоналізацію. Це робиться для того, щоб отримати хороші позиції перед переговорами з новим урядом вже восени. За допомогою цього екс-власники зможуть домогтися певних преференцій по своєму бізнесу, можливо, у тій самій “Укрнафті”, — пояснив OBOZREVATEL економіст.

До речі, у Національному банку кажуть: зворотний відлік вже неможливий і ситуація вирішена. Більш того, мовляв, якби банк не націоналізували, його б потрібно було просто закрити. А адвокат Георгій Стець зазначає, що в законодавстві не прописана процедура повернення активів після націоналізації.

Що буде з курсом і банками

Якщо колишні власники програють державі справа — на курс це ніяк не вплине. Аналогічний ефект буде і в разі визнання незаконною націоналізацію банку. Глобальних змін для економіки не очікується.

Як вже сказано вище, банк власникам не особливо потрібний. Зараз за всі проблемні зобов’язання відповідає держава, при поверненні відповідальність перейде на них.

Апокаліпсис може настати лише в одному випадку, якщо крім повернення банку, державі доведеться виплачувати компенсацію.

“На практиці це неможливо, жоден міністр фінансів не підпише рішення. Якщо ми все ж уявімо такий варіант розвитку подій, це катастрофа для економіки. Більше 60% всіх вкладів фізосіб у банківській системі сконцентровані в кількох державних банках. 170 мільярдів гривень у «Приватбанку».

Дестабілізація з найбільшим банком буде пов’язана з масовим відтоком грошей, НБУ доведеться або включати друкарський верстат і повертати всім гроші, або заморозити всі виплати. За ефектом доміно зруйнуються абсолютно всі сфери, населення в одну мить може збідніти в два рази”, — застерігає Олексій Кущ.

Чи вплинуть президентські вибори на рішення суду?

За законом, президент прямо не має ніякого відношення до цього питання. По-перше, він не суддя і не має право впливати на судову гілку влади. По-друге, як сказано вище, найбільш апокаліптичний сценарій “поховає” економіку країни, що є прямою загрозою національній безпеці.