Переможе Зеленський, але Армагеддона не буде, – Тимошенко. ВIДЕО

Українці сваряться через другий тур, але Україна вже відбулася як держава і на це не вплинуть жодні вибори президента.

Про це йдеться у зверненні Юлії Тимошенко, опублікованому на facebook-сторінці, інформуєЦензор.НЕТ.

“Одні лякають, що після 21 квітня наступить армагеддон. Інші – що все буде “зешибісь”. Але друзі, не буде ні першого, ні другого. Після 21 квітня настане 22 квітня. А стосунки людей будуть зруйновані. Нам треба повернутися з політичної війни. Припинити цей політичний передоз у нашому повсякденному житті”, – зазначає політик.