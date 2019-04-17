Оголошено міжнародний конкурс з відтворення шпиля Нотр-Дама

Участь можуть взяти архітектори з усього світу.



Франція оголосила про конкурс проектів щодо відтворення шпиля собору Паризької Богоматері, який впав під час пожежі в понеділок.

Прем’єр-міністр Франції Едуар Філіп оголосив, що участь у конкурсі можуть взяти архітектори з усього світу. За словами прем’єра, новий шпиль повинен відповідати сучасним технологіям і духу часу.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв, що собор буде відреставрований і стане “ще гарніше, ніж раніше”. “Ми відбудуємо Нотр-Дам, щоб він став ще гарнішим. І я хочу, щоб це було зроблено за п’ять років. Ми можемо це зробити, ми будемо мобілізовані”, – сказав Макрон.

93-метровий шпиль був сконструйований в XIX столітті, його спорудження зайняло 23 роки. Каркас шпиля складався з 500 тонн деревини, покритих 250 тоннами свинцевих пластин. При високій температурі свинець розплавився, ставши джерелом токсичного диму.

Французькі ЗМІ пишуть, що реставратори для відтворення шпиля можуть використовувати зображення собору ігри 2014 року Assassin’s Creed Unity. Дія гри розгортається в XVIII столітті в Парижі. Художниця Керолін Миусс, яка працювала над створенням гри, витратила два роки на створення максимально точної віртуальній копії собору Паризької Богоматері.