Гройсман налякав українців дивним зовнішнім виглядом: «вже збирає речі»

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман прийшов на засідання Кабміну з добової неголеною щетиною на обличчі.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав голова аналітичного центру «Инполит» Сергій Биков.

За словами Бикова, Гройсман енергійно проводить засідання в стилі звіту. «Він розслаблений. Йому легко. Він говорить про плани на майбутнє. Все класно. Тільки Володимир Борисович не говорить головного — його Кабмін вже збирає речі», — додає політконсультант.

«Друзі в Секретаріаті кажуть, що після другого туру Гройсман подасть у відставку. Саме час подумати, хто очолить уряд після Гройсмана», — пише він.

Гройсман енергійно проводить засідання в стилі звіту. Він розслаблений. Йому легко. Він говорить про плани на майбутнє… Все…

Geplaatst door Serhii Bykov op Woensdag 17 april 2019

Як раніше повідомляв портал «Акценти», відомий політолог розповів, як надійде кандидат Зеленський, якщо виграє президентські вибори. Про це розповів політолог Руслан Бортник, пише POLITEKA. Новий президент буде діяти досить швидко, рішуче і жорстко – і все для того, щоб «не втратити» і парламентські вибори. Нагадаємо, що недавно з’явилася заява прем’єр-міністра Володимира Гройсмана про те, що він не збирається у відставку до виборів Верховної Ради, і що «вибори Президента — не привід для відставки прем’єра».

Нагадаємо, що незабаром на українців чекає чергове підвищення тарифів. Так, незважаючи на обіцянки багатьох політиків про те, що вони знизять ціну на газ коли прийдуть до влади це не представляється можливим до виконання, так як постанова Кабміну про зниження ціни на газ суперечить деяким іншим його постановам. Про це розповідає керівник газового дивізіону Нафтогазу Андрій Фаворов.

Також портал «Акценти», політолог Віталій Кулик впевнений, що прем’єр-міністр Володимир Гройсман може залишитися на своїй посаді у разі, якщо Володимир Зеленський виграє на президентських виборах. Про це повідомляє сам політолог на каналі «Хвилі» в YouTube. За його словами, Верховна Рада спочатку відмовиться від Зеленського в його кандидатурі прем’єра, а потім з’явиться проміжний варіант.

Нагадаємо, прем’єр-міністр України Володимир Гройсман розповів, що не збирається йти у відставку після перемоги на виборах Володимира Зеленського. Про це повідомляє інформаційний портал «Знай.иа». Так, у четвер, 11 квітня, чинний прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що не буде йти у відставку після перемоги Володимира Зеленського.

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