Холодильник, унікальна аудіосистема і телевізор: Lexus показала свій перший мінівен

Компанія Lexus представила свій перший мінівен.

Про це повідомляє інформаційний портал «popmech».

У всьому світі мінівени користуються великою популярністю через свою практичність. Ось і Lexus вирішив зайняти цей сегмент ринку, презентував на Шанхайському автосалоні перший в історії марки мінівен.

Цей мінівен зробили на базі Toyota Alphard. Але він кардинально відрізняється дизайном, в ньому є величезна веретеноподібна решітка радіатора і щедре кількість хрому. Назва цієї моделі розшифровується, як Luxury Мінівен, а його довжина становить 4,9 метра.

Також тут є така ж перегородка, як і в лімузині, за зсувними дверима ховається розкішний відсік на двох — з парою окремих шкіряних крісел, оснащених масажем.

Також розробники передбачили тут холодильник, програвач дисків Blu-ray, аудіосистему з дев’ятнадцятьма динаміками, ТВ-тюнер, 26-дюймовий екран.

Ця модель буде випускатися тільки в чорному і білому кольорі, придбати його можна буде вже в 2020 році в Китаї та інших азіатських країнах.

Як раніше повідомляв портал «Акценти», в Одесі на вулицях міста було виявлено флагманський семимісцевий кросовер BMW. Цей автомобіль є найбільш дорогою складанням з усієї серії даної моделі – M50d вартістю 2 800 000 гривень. Про це йдеться в матеріалі MMR. Під капотом цього «звіра» ховається трилітровий дизель з чотирма турбінами. Він розвиває швидкість до 400 кінських сил і має 760 Н ∙ м крутного моменту.

Нагадаємо, що українцям запропонують автомобілі на 15-30% дешевше, ніж горезвісні евробляхи. Таке рішення проблеми стало можливим завдяки одній з компаній українського авторинку. Вона уклала договір з автомобільними аукціонами США. Виходячи з цього в Україну будуть поставлятися вживані автомобілі з США.

Для українців ці машини будуть, як мінімум на 15-30% дешевше, ніж автомобілі, куплені і завезені з Європи.

Також портал «Акценти» писав, що українські водії тепер не мають права вимагати відшкодування матеріального збитку, який був нанесений під час дорожньо-транспортної пригоди. Однак залишилося одне єдине умова – машина має бути застрахована, сума була заявлена страховиком. Таке рішення прийняв Київський апеляційний суд після розгляду про одну з подібних аварій. Суть справи полягала в тому, що страхова компанія «Країна» оцінила ремонт постраждалого в ДТП автомобіля до 50 000 грн.

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