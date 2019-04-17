Нібіру позбавить людство останнього шансу на виживання: як це станеться, озвучена точна дата кінця світу

У російських ЗМІ розповіли про наближення кінця світу.

Про це пише інформаційне видання «Вечірня Москва».

Так, журналісти російського видання повідомляють, що 21 квітня планета Нібіру закриє сонце, а на Землі температура опуститься до рекордно низьких значень.

Член Російського географічного товариства, уфолог Валерій Уваров заявив «Вечірньої Москві», що інформація про нібито наближається кінець світу — маячня.

«Такі „страшилки“ звучать із завидною регулярністю, і жодна з них досі не збулася. Якщо навіть почитати стародавні шумерські тексти, то Nibiru — це планета Марс. А уявити собі, що Марс закриє Сонце, в результаті чого температура на Землі опуститься до рекордно низьких температур, неможливо», — сказав Уваров.

Також уфолог розповів, що на даний момент ні одне космічне тіло не в змозі закрити сонце. Уваров запевняє, що остаточно небезпека від Землі не відведена, а кінець світу називає цілком імовірним. Тільки не зараз, а через 150 років, і причиною цього може стати падіння астероїда.

Як раніше повідомляв портал «Акценти», коли вченим вдалося сфотографувати чорну діру, науковий світ розділився на два табори. Про це повідомляє портал «Диалог.UA». Одні не бачать у тому, що сталося, нічого страшного. Інші ж на 100% впевнені, що це поганий знак і людство скоро загине. Альтернативні вчені розвели паніку і на різних порталах пишуть про Армагеддон. Вони вважають, що поява чорної діри – це знак.

Нагадаємо, що 21 квітня смертоносна Нібіру стане між Землею і Сонцем, температура на нашій планеті впаде до критичного мінімуму. Про це повідомляє портал Политека. Уфологи переконані, що цей сценарій стане для нас фатальним. Однак є шанс врятуватися, адже крім сонячного тепла у Землі є внутрішнє розпечене ядро температурою до 6 тис. градусів. Скептики відзначають, що навіть при самому критичному результаті на Землі не стане настільки холодно, щоб загинуло все живе.

Також портал «Акценти» писав, що в мережі знову підняли паніку через наближення Армагеддону і вторгнення смертоносної Нібіру. Про це повідомляє портал «Діалог». Варто зазначити, що офіційна наука заперечує «напад» на нашу планету Нібіру, а конспірологи навіть називають точну дату наближення кінця світу. За словами експертів, 21 квітня Зірка смерті зіткнеться з Землею і таким чином наблизить смерть не тільки людства, але і всього живого. Експерти заявили, що кінець світу в 2019 році передбачали не тільки відомі провидці і святі.

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