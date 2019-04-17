Володимир Карплюк пішов війною на Олексія Кавылина

Екс-мер Ірпеня не хоче за ґрати і вирішив атакувати главу ГФС області через кишенькові ГО-шки

Ігор Бондар

Одіозний колишній мер Ірпеня і глава партії «Нові Обличчя» Володимир Карплюк в черговий раз опинився в кроці від реального кримінального переслідування. Співробітники Державної фіскальної служби розкрили схему ухилення забудовників Ірпеня від сплати податків на сотні мільйонів гривень. І Карплюк, по всій видимості, стоїть на верхівці цієї піраміди. Щоб уникнути покарання, екс-мер столичного передмістя діє на випередження і розгортає інформкампанію проти голови обласної ГФС Олексія Кавылина.

Великі забудовники Ірпеня, угруповання яких вже не перший рік очолює колишній мер міста і колишній раніше найбільшим місцевим забудовником Володимир Карплюк, вирішили усунути з посади главу головного управління ГФС України в Київській області Олексія Кавылина. Причина в тому, що нещодавно податківці викрили багатомільйонну схему зловживань, з-за якої державний і місцеві бюджети недоотримують кошти на розвиток інфраструктури та соціальні проекти, а забудови в Ірпені та Приірпіння ведуться фактично без сплати податків.

Будинки з повітря і без податків

Компанії-забудовники Приірпіння, наближені до подала в серпні 2018 року у відставку Володимиру Карплюку протягом останніх років побудували понад 400 тис. кв. метрів житла в містах Ірпінь, Буча, Гостомель.

При цьому проекти зводилися в обхід вимог чинного законодавства. Фізособи-забудовники та інвестори замість договорів купівлі-продажу майна або інших цивілізованих форм передачі прав на житло, прийнятих на ринку, укладали договори спільної діяльності, у результаті якої нерухомість як виникала ніби з нізвідки.

Схема дає можливість приймати від інвесторів готівку, не реєструвати підприємницьку діяльність, не платити ніяких пов’язаних з нею податків. Готівкова форма оплати довгий час дозволяла корумпувати правоохоронні органи, зокрема обласне управління Національної поліції, яка роками закривало очі на існуючий стан справ.

За фактами ухилення від сплати податків – за матеріалами обласного управління ГФС, яке розкрило схему – 16.10.2018 Управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури початок кримінальне провадження №42018000000002506.

В рамках даного кримінального провадження Володимира Карплюка і його спільників ґрунтовно підозрюють у скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу (ухилення від сплати податків групою осіб, що спричинило особливо великий збиток бюджету, яке карається штрафом до 425 тис. грн. з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Слідством також встановлено, що протягом 2013-2014 рр. підконтрольними Карплюку підприємствами-забудовниками ТОВ «Сарафан» і ТОВ «Будрегионинвест» з зазначеними порушеннями законодавства побудовані житлові комплекси «Річ Таун», «Варшавський двір», «Новатор», «Буча Квартал» і ще два окремих будинки в Бучі та Ворзелі.

За версією слідчих ГФС і Генпрокуратури, в схемі, крім самого Карплюка, були задіяні також його дружина Лариса Карплюк, заступник голови партії «Нові Обличчя», забудовник Віктор Співак, зареєстрована коли в одній квартирі з Карплюк застройщица Наталія Бойчук, затриманий нещодавно нетверезим за кермом забудовник Антон Мирончук, колишня депутат і застройщица Яна Ільницька та інші.

Корупціонери наносять удар у відповідь

Розуміючи, що масштаби його угод з часом набудуть широкого розголосу, екс-мер Ірпеня вирішив діяти на випередження. В мережі Інтернет на підконтрольних Карплюку і його оточенню Інтернет-ресурсах почали з’являтися замовні провокаційні матеріали про голову обласного управління ГФС Олексія Кавылине.

Зокрема, з метою реалізації своїх цілей Карплюк за допомогою підконтрольних йому «кишенькових» громадських об’єднань ГО «Рупор Ірпеня» (ЄДРПОУ 42560616, керівник Мельник Лілія Віталіївна), а також ТОВ «Інформаційне Агентство «Рупор Ірпеня» (ЄДРПОУ 42548981, керівник і засновник: Голота Олена Олександрівна) організував брудну інформаційну кампанію проти Кавылина, створивши 04.02.2019 інформаційний інтернет-ресурс під назвою https://kavilin.net/ (IP-адреса ресурсу: 104.24.122.182, з хостингом сайту в США, Сан-Франциско)

На початку лютого 2019 на цьому сайті, а також на сайті «Рупор Київщини» з’явилася новина про нібито «пікетування» активістами ГО «Центр «Стоп корупції» (спеціально підібрана назва, співзвучне відомої організації) офісу Олексія Кавылина з вимогою його відставки з-за нібито «кришування» конвертаційних центрів.

Однак, судячи навіть з опублікованих фотографій, «пікет» складався аж з двох чоловік в костюмі смерті з косою, які роздавали перехожим календарі з наклепницькими написами.

За «дивним збігом», сайт «Рупор Київщини» має такі ж ідентифікаційні дані та мережі Інтернет, як і сайт «Irpin.News», який фактично контролюється Володимиром Карплюк і його оточенням, зокрема, його радником з питань ЗМІ і чорних кампанії Петром Щербиною.

В результаті, в медіапросторі України з’явилася численна серія фейкових матеріалів, що дискредитують особу Кавылина (тут, тут). Втім, жодна з запущених підконтрольними Ст. Карплюку інтернет-ресурсами інформаційних акцій успіху не мала. Розуміючи це, Карплюк спільно зі Щербиною мають намір активізувати інформаційну кампанію проти Кавылина.

Прес-конференція клонів

На 18 квітня, коли основна увага громадськості буде відвернута підготовкою до другого туру президентських виборів, в прес-центрі ІА «Інтерфакс-Україна» анонсовано проведення прес-конференції на тему «Громадськість вимагає притягнути до кримінальної відповідальності начальника Головного управління ДФС в Київській області Олексія Кавылина».

Заявленими учасниками згаданої конференції яляются голова ГО «Українська координаційна рада», організатор прес-конференції Андрій Хома; голова ГО «Держава майбутнього» Сергій Здомищук, заступник голови ГО «Антикорупційне бюро в Україні» Ігор Куриленко.

Навіть побіжного огляду даних про цих осіб досить, щоб зрозуміти, що цей захід було інспіровано Карплюк і підконтрольними йому застрощиками.

Так, партнером Здомищука Сергія Миколайовича по очолюваної ним громадської організації ГО «Держава майбутнього» з питань протидії корупції та захисту прав громадян (ЄДРПОУ 39286199) виступає — Мостовий Володимир Ярославович, який в 2015 балотувався в Київську обласну раду в якості кандидата в депутати від політичної партії «Нові Обличчя». Крім того, встановлено, що Мостовий також виступає також співзасновником ще однієї громадської організації — ГО «Народний будівельний контроль» (ЄДРПОУ 41203944), яка з 26.12.2017 входить до складу громадської ради при Ірпінському міськраді. Відомо також, що громадська рада підконтрольний Ст. Карплюку і допомагає йому вирішувати різні питання в місті, імітуючи підтримку рішень місцевої влади мешканцями Ірпеня.