Ця спеція швидко позбавить вас від зайвих кілограмів: швидше біжіть в магазин

Вчені розповіли, яка спеція сприяє схудненню.

Про це повідомляє інформаційний портал «clutch.ua».

Так, вчені розповіли, що всього одна чверть чайної ложки кориці дозволить в 20 разів збільшити швидкість вуглеводного обміну.

Також вона здатна знизити рівень глюкози і поганого холестерину в крові. Ще вона володіє здатністю притупляти почуття голоду.

Рецепт здорового схуднення

За півгодини до їжі, потрібно розчинити кориці з медом у воді. Краще всього готувати напій ввечері, щоб вранці настоянка вже була готова до вживання.

Також цю приправу можна додавати в кашу, йогурт або кефір.

Як раніше повідомляв портал «Акценти», вчені назвали новий спосіб, який допоможе схуднути. Про це повідомляє портал Хроніка.інфо. До приходу весни і літа все більше людей прагнуть скинути зайву вагу, але не кожен може змусити себе займатися спортом, правильно харчуватися або обмежувати себе в гастрономічних задоволеннях. Вчені розповіли один спосіб, який допоможе спалити калорії, однак він підійде не всім.

Нагадаємо, що був проведений експеримент голландськими вченими, в якому взяли участь понад 100 осіб. Учасників поділили на дві групи. Перша група повинна була виглядати в дзеркало в той момент, коли другий було повністю заборонено це робити. Як виявилося, ті, хто розглядав своє відображення , підходили до холодильника набагато частіше, ніж інші. Однак цей експеримент випитав у вчених якийсь дисонанс. Правда розглядання себе в дзеркалі збільшує схильність до переїдання? Для цього був проведений ще один експеримент.

Також портал «Акценти» писав, що багато людей страждають від надмірної ваги і перед ними гостро стоїть питання харчування. Відомо, що дієти не допомагають позбавитися від зайвої ваги, а лише погіршують ситуацію, виводячи з організму корисні речовини і вітаміни. Щоб повноцінно харчуватися і скинути вагу дієтологи рекомендують вживати в їжу такі продукти. М’ясо птиці і нежирна риба – білки, жиророзчинні кислоти Омега-3 допомагають тривалий період відчувати ситість і не накидатися на їжу в наступний прийом.

Нагадаємо, що медики розповіли, що продукти з високим вмістом жиру є джерелом важливих для організму поживних речовин. Про це повідомляє портал «changehealth». За їх словами, лосось є джерелом вітамінів групи В і білка. Якщо ви не любите лосось, вибирайте інших холодноводних риб, тунця або сардини.

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