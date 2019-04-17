Що буде після ліквідації Укроборонпрому розповів Турчинов

Після ухвалення законодавства щодо реформування військово-промислового комплексу в Україні державний концерн «Укроборонпром» може бути ліквідований. Натомість з’явиться державне агентство чи комітет зі статусом центрального органу виконавчої влади.

Про це заявив секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олександр Турчинов під час круглого столу «Законодавче забезпечення реформування оборонно-промислового комплексу України та підвищення рівня прозорості державного оборонного замовлення», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Пропозиція наших парламентарів, робочої групи, яка працювала по законах, достатньо радикальна. Вона стосується взагалі ліквідації «Укроборонпрому»… Але не йдеться про те, щоб принципово не було структури, яка об’єднує різнопрофільні підприємства оборонної промисловості. Інше питання – що повинна змінитись функція такої структури, повинна бути холдингова компанія, яка об’єднує близькі підприємства, між якими є кооперація, є необхідність взаємодії тощо», – заявив Турчинов.

Він наголосив, що наразі не відомо чи це буде одна, чи кілька холдингових компаній, які спеціалізуватимуться на авіаційній, бронетанковій чи ракетній техніці. «Це повинен визначити Кабінет міністрів разом з уповноваженим органом», – підкреслив Турчинов. На його думку, це не призведе до конфлікту між Президентом і Кабінетом міністрів, оскільки ухвалювати такі рішення – це виключно функція виконавчої влади. Він підкреслив, що Президент є Верховним головнокомандувачем, який повинен ставити завдання щодо зміцнення обороноздатності, розробки нових видів озброєння тощо, а уже виконавча влада повинна забезпечувати реалізацію цих завдань.

Стосовно того, яка структура з’явиться замість нинішнього державного концерну, Турчинова заявив, що це точно не буде міністерство. Найімовірніше, що це буде агенція чи державний комітет, тобто структура матиме статус центрального органу виконавчої влади, пояснив він.

Після прийняття проекту закону щодо реформування ОПК дискусія вже вийде на інший рівень і можна буде почати обговорювати структуру холдингу, зазначив секретар РНБО.

Джерело: Укрінформ