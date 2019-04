На eBay виставили на продаж тліюче вугілля з Нотр-Даму

На торговому майданчику eBay розмістили оголошення про продаж вугілля з пожежі в Нотр-Дамі, пише в середу Daily Mail.

Оголошення з’явилося у вівторок, ще до того, як пожежу вдалося загасити, і викликало обурення у інших користувачів; його автор пропонував “гаряче вугілля” всього за 99 пенсів. eBay оперативно його видалив. З публікації зняли також пропозицію щодо продажу фрагмента дерев’яних конструкцій собору Паризької Богоматері.

Читайте також – “Это не собор горит, это Франция”. Среди причин пожара в Нотр-Даме называют халатность и теракт

Заблоковані також оголошення з продажу футболок з написом Je Suis Notre Dame. Це було зроблено відповідно до політики компанії, яка забороняє отримувати вигоду з трагедій і людських страждань.

Fury as fake ‘embers from Notre Dame’ inferno are sold on eBay

dailymail.co.uk

Пожежа в Нотр-Дамі почалася в понеділок і була ліквідована у вівторок, обрушився шпиль і дах собору. Пожежникам вдалося запобігти руйнування несучих конструкцій, проте зробити це зуміли всього за 15-30 хвилин до катастрофи.

Джерело – interfax