Британія введе перевірку відвідувачів сайтів для дорослих

Перша країна в світі буде перевіряти вік.



Великобританія стане першою країною в світі, яка введе обов’язкову перевірку віку відвідувачів порнографічних сайтів.

З 15 липня комерційні провайдери інтернет-порнографії будуть зобов’язані перевіряти, чи досягли відвідувачі сайтів 18-річного віку. Веб-сайти, які будуть порушувати новий закон, ризикують бути заблокованими в Британії.

Як заявила міністр з питань цифрової та креативної індустрій Марго Джеймс, таке рішення пов’язане з тим, що дорослий контент сьогодні занадто доступний для дітей.

“Запровадження обов’язкової вікової перевірки є першим у світі, і ми знайшли час, щоб збалансувати проблеми конфіденційності з необхідністю захистити дітей від небажаного контенту”, – сказала Джеймс.

Уряд Великобританії заявив, що взяв до уваги занепокоєння з приводу конфіденційності, тому перевірки віку не будуть спрямовані на встановлення особи людей.

Згідно з рішенням, порнографічні сайти, які продають контент для дорослих або надають його безкоштовно, будуть змушені наймати компанії, які будуть перевіряти вік користувачів.

Для верифікації віку пропонують різні способи, в тому числі покупку спеціальних квитків в магазинах офлайн, використання паспорта або кредитної карти онлайн.

Сайти, де порнографічний контент займає менше третини від загального контенту, будуть звільнені від нових вимог, поки вони не будуть позиціонувати себе як такі, які пропонують порнографічний контент.