Кум Путіна заявив про підтримку Зеленського

Опозиційний політик і кум російського президента Віктор Медведчук, який лобіює інтереси Кремля по Донбасу, має намір підтримати на виборах кандидата в президенти Володимира Зеленського.

За словами Медведчука, президент Порошенко світу не хоче.

«Якщо Зеленський дійсно хоче миру і відновлення економічного потенціалу України, то наша партія (Опозиційна платформа — За життя) підтримає його дії», — сказав Медведчук в інтерв’ю Financial Times.

За словами Медведчука, позиція російського президента Путіна на рахунок даного питання поки чітко не визначена.

«Володимир Володимирович Путін не сказав мені під час нашої останньої зустрічі, що він підтримує Зеленського або виступає проти Порошенка. Він тільки сказав, що ми будемо працювати з тим, кого оберуть. Це все залежить від того, кого оберуть і які в них погляди», — додав Медведчук.