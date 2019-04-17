Український експорт зростає випереджаючими темпами

Протягом січня-лютого 2019-го року Україна експортувала продукції на 7,95 млрд доларів, що майже на 8% більше ніж за аналогічний період попереднього року. Зовнішній товарообіг склав $ 16,67 млрд.

Експорт товарів з Україн за цей період склав $ 7,95 млрд, що на 7,9% більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Імпорт зріс на 7,6%. Негативне сальдо здатність становило $ 760 млн.

Найбільше в січні-лютому 2019 року Україна експортувала продуктів рослинного походження (25%), недорогоцінних металів та виробів з них (23,8%), жирів і масел (9,4%).