Верховна Рада внесла зміни до статті про незаконне збагачення

Під час засідання робочої групи розглянули внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України щодо відповідальності за неправомірне збагачення.

Згідно з внесеними змінами, набуття коштів незаконним шляхом у розмірі, що перевищує тисячу неоподаткованих мінімумів громадян, карається позбавленням волі.

За вчинений злочин передбачене ув’язнена язнення терміном від трьох до шести років років з обмеження обіймати певні посади.

За незаконне збагачення, яке вчинити особа, котра займає високу посаду, каратимуть обмеженням волі до восьми років.