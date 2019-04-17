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Верховна Рада внесла зміни до статті про незаконне збагачення

17.04.2019

Під час засідання робочої групи розглянули внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України щодо відповідальності за неправомірне збагачення.

Згідно з внесеними змінами, набуття коштів незаконним шляхом у розмірі, що перевищує тисячу неоподаткованих мінімумів громадян, карається позбавленням волі.

За вчинений злочин передбачене ув’язнена язнення терміном від трьох до шести років років з обмеження обіймати певні посади.

За незаконне збагачення, яке вчинити особа, котра займає високу посаду, каратимуть обмеженням волі до восьми років.

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