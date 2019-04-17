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У Вашингтоні затвердили нові санкції проти Венесуели

17.04.2019

В Вашингтоне утвердили новые санкции против ВенесуэлыСанкції торкнулися Центрального банку.

Влада США ввела санкції проти Центрального банку Венесуели, а також нікарагуанського фінустанови Banco Corporativo. Про це повідомляється на сайті американського Мінфіну в середу, 17 квітня.

У відомстві зазначили, що Центральний банк Венесуели зараз використовується в якості інструменту незаконного режиму Мадуро, який продовжує грабувати венесуельські активи та експлуатувати урядові установи для збагачення корумпованих інсайдерів”.

“Сполучені Штати зробили кроки для забезпечення того, щоб регулярні операції з дебетовими і кредитними картками могли продовжуватися, і особисті грошові перекази і гуманітарна допомога тривали”, – заявив глава Мінфіну США Стівен Мнучин.

Крім того, в санкційний список Венесуелі були додані дві фізособи – глава Центробанку Венесуели Рузза Теран і представник уряду Нікарагуа Ортега Мурілло.

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