У Вашингтоні затвердили нові санкції проти Венесуели

Санкції торкнулися Центрального банку.



Влада США ввела санкції проти Центрального банку Венесуели, а також нікарагуанського фінустанови Banco Corporativo. Про це повідомляється на сайті американського Мінфіну в середу, 17 квітня.

У відомстві зазначили, що Центральний банк Венесуели зараз використовується в якості інструменту незаконного режиму Мадуро, який продовжує грабувати венесуельські активи та експлуатувати урядові установи для збагачення корумпованих інсайдерів”.

“Сполучені Штати зробили кроки для забезпечення того, щоб регулярні операції з дебетовими і кредитними картками могли продовжуватися, і особисті грошові перекази і гуманітарна допомога тривали”, – заявив глава Мінфіну США Стівен Мнучин.

Крім того, в санкційний список Венесуелі були додані дві фізособи – глава Центробанку Венесуели Рузза Теран і представник уряду Нікарагуа Ортега Мурілло.