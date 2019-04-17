«Ставляться з посмішкою!» Дружина Зеленського відповіла на звинувачення у наркоманії

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський ніколи не вживав наркотики і подібні звинувачення є лише частиною «чорної» кампанії опонентів.

«Коли такого немає і ніколи не було, виникає просто втома від усього цього. Втома не тільки у нас, але й у наших друзів, знайомих, тих, хто спочатку мовчав, хоча ми нікого і не підтягуємо в свої ряди. Ми не звертаємося до співакам, артистам, які знають нас багато років з проханням підтримати нас. Але буває, вони самі не витримують цієї брехні, кажуть, як є насправді, і це приємно», — сказала вона.

«У цій ситуації шкода батьків, які починають переживати. Але батьки з посмішкою до цього ставляться, тому що переживати нема про що. Вони сприймають це як чергову грязюку, от і все», — додала дружина Зеленського.