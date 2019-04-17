Луценко передумавши йти у відставку після виборів

Генеральний прокурор України Юрій Луценко, заявивши, що передумавши йти у відставку після проведення президентських виборів.

“Згідно із законом генпрокурор не складає повноваження після обрання нового президента. Але президент може ініціювати мою відставку. І якщо парламент його підтримає, він може внести нову кандидатуру”, – сказав Луценко, нагадавши, що востаннє його відставку підтримали 38 нардепів.

Відповідаючи на питання про ті, чому він змінив свою позицію з приводу відставки з поста глави ГПУ, Луценко відповів: “Ознайомився з тим, як команда Володимира Зеленського бачить постійну боротьбу з корупцією. Вважаю (їхнє бачення, – ред.) абсолютно дилетантським“.