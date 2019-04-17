Авіакомпанія МАУ запровадила нові віді тарифів для економ-класу

Авіакомпанія “Міжнародні авіалінії України” почала використовувати три нові підтарифи: Economy Light, Economy Standard і Economy Premium.

Їх правила відрізняються залежно від того, є рейс середньомагістральним або далекомагістральним.

Economy Light на внутрішніх і міжнародних середньомагістральних рейсів об єднав особливості безбагажних тарифів “low cost” і “тільки ручна поклажа”.

Квітки цього підкласу дозволяють провозити тільки одне місце ручної поклажі вагою до 7 кг, не підлягають обміну або поверненню. Раніше в тарифі “тільки ручна поклажа” можна було змінювати дату вильоту зі штрафом.

Economy Standard на рейсах середньої дальності включає перевезення двох місць ручної поклажі вагою до 7 кг і 5 кг відповідно, однієї валізи в багажі вагою до 23 кг Дозволено повернення або обмін квітка зі штрафом.

Economy Premium на внутрішніх і міжнародних середньомагістральних маршрутах передбачає можливість обміну або повернення квітка без штрафів, провезення двох місць ручної поклажі, двох валіз вагою до 23 кг кожен в якості багажу, харчування, безкоштовний вибір місця, безкоштовну друк посадкового талону в аеропорту і реєстрацію на окремій стійці, а також пріоритетну посадку в літак.

На міжнародних рейсах всі тарифи економ-класу включають харчування і перевезення багажу. Основні відмінності в умовах обміну, повернення та нормі провозкі багажу.