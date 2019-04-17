Суд зняв арешт з мільярдів Януковича в його ж банку

На рахунках Всеукраїнського банку розвитку було заарештовано 1,2 млрд грн

Шевченківський районний суд Києва скасував арешт рахунків Всеукраїнського банку розвитку (ВБР), який належав синові екс-президента Віктора Януковича Олександру. Про це повідомила прес-секретар генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган у Твіттер.

«Ухвалою слідчого судді Шевченківського райсуду Києва Голуб скасовано арешт рахунків у Всеукраїнський банк розвитку. Прокурори готують термінові клопотання», — повідомила Сарган.

Вона нагадала, що на рахунках ВБР було заарештовано 1,2 млрд грн.

17.04.19 ухвалою слідчого судді Шевченківського райсуду Києва О. Голуб СКАСОВАНО АРЕШТИ рахунків у «Всеукраїнському банку розвитку». Прокурори готують термінові клопотання.

Завтра о 9.30 чи повторити суддя Є.Мартинов свою колегу?

Нагадаю,на рахунках ВБР заарештовано 1,2 млрд грн

— Лариса Сарган (@SarganLarysa) 17 квітня 2019 р.

Гроші в ВБР Януковича були арештовані після Евромайдана. Але в 2016-2017 роках Печерський районний суд Києва почав знімати арешт з частини цих рахунків, пояснивши це «відсутністю підстав для його продовження».

За даними ЗМІ, протягом листопада 2018 року Печерський суд Києва скасував арешти, щонайменше, з 26 рахунків, які правоохоронці пов’язували з оточенням побіжного екс-президента Віктора Януковича. У ГПУ сумнівалися, що розморожені рахунки пов’язані з його оточенням.

Спочатку на рахунках Януковича в ВБР перебували 2,6 млрд грн, але після зняття арешту з рахунків компаній, 2 млрд грн були переведені в інші банки, а інші кошти існують тільки на папері.

Також повідомлялося, що майже 2 млрд грн з ВБР були виведені через банк чинного президента Петра Порошенка (Міжнародний інвестиційний банк).