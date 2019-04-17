Могерини: За останні п’ять років Україна стала сильнішою

Європолітик переконана в необхідності приділяти достатню увагу ситуації в Україні

Україна за останні п’ять років значно змінилася, стала більш міцною і повинна залишатися в центрі уваги міжнародної політики. Про це заявила високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могерини на засіданні комітету у закордонних справах Європарламенту в середу в Страсбурзі.

«Це очевидно, що Україна змінилася. І сьогодні, я переконана, вона стала більш міцною і стійкою країною, ніж була п’ять років тому», – підкреслила Могерини.

Вона висловила переконання в необхідності приділяти достатню увагу ситуації в Україні та утриманню цього питання на найвищому рівні європейської та міжнародної порядку денного.

Могерини також зазначила, що Євросоюз активно співпрацює з Україною у сфері безпеки, протидії кіберзагрозам і дезінформації, розвитку людського потенціалу, розвитку інфраструктури, створення робочих місць, боротьби з корупцією, забезпечення більшої незалежності енергетичного сектора.