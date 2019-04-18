Порошенко: Тарифи не залежать від президента, але поки вони не виростуть

Президент Петро Порошенко заявив, що був би радий знизити тарифи, але це не в компетенції глави держави.

Про це він сказав на зустрічі з представниками ініціативи «Виборча Рада UA» та коаліції громадських організацій «Реанімаційний пакет реформ» у відповідь на питання про тарифи.

«Я відповім на «провокацію» абсолютно чітко: я разом з українським народом вимагаю зниження тарифів – тим більше, що від президента це аж ніяк не залежить. Ну, якщо народ хоче – треба це робити», – сказав він, сміючись.

«А тепер серйозну відповідь. Зараз для цього ринок – не президент, не прем’єр, не НАК «Нафтогаз», а ринок – створив необхідні умови, тому що і спотові контракти і контракти на хабах в Європі дозволяють нам точно не підвищувати в травні тарифи», – додав він

Порошенко нагадав: «Нас лякали тим, що в травні тариф буде 10, 11, 12 – побачите! Ось побачите, не буде. А вони брехали».

«На сьогоднішній день уряд готовий, але я не хочу забирати ні хліб, ні роботу уряду. Вони самі повинні повідомляти і приємні речі. Хоча мені напередодні виборів сказати б: це я зробив… Це не так», – заявив чинний президент.

Порошенко додав, що призначення або відставка Андрія Коболєва з керівної посади в НАК «Нафтогаз» – це не компетенція президента.

«Я почув, що є пропозиція перерахувати тарифи. Уряд – власник НАК «Нафтогаз», уряд затверджує фінансовий план. Працює там рада незалежних директорів, з якими уряд знаходить компроміс. І я був дуже щасливий, щоб, якщо ціни дешевше на зовнішніх ринках, українці платили б менше», – заявив він.

«Це не входить у протиріччя з моєї стратегією не бути популістом, оскільки є абсолютно чітке обґрунтування», – підкреслив Порошенко.