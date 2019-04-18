Instagram Супрун намагалися зламати хакери з Москви

Глава Моз закликала дбати про безпеку своїх даних в інтернеті так само, як і про здоров’я

«Вчора була спроба увійти в мій аккаунт в Instagram з Москви. Будьте уважними до захисту своїх даних. Про безпеку онлайн варто дбати так само ретельно, як і про здоров’я. Гібридна війна стосується всіх, хто буває онлайн. У моєму випадку все обійшлося, але довелося змінити пароль і перечитати інформацію про заходи безпеки в інтернеті», — написала Супрун

В. о. міністра охорони здоров’я також застерегла від фейків, які можуть поширювати кіберзлочинці після злому офіційних сторінок.

«У будь-якому випадку завжди перевіряйте інформацію, навіть якщо вона розміщена на офіційних сторінках. Жертвою злому сьогодні може стати будь-який», — додала Супрун.