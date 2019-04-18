У Житомирі горів жіночий монастир

16 квітня на території монастиря сестер Бенедиктинок сталася пожежа. Жіночий монастир знаходиться в Житомирі по вулиці Короленка.

За інформацією ДСНС України в Житомирській області розповіла, що на місці події працювали два пожежно-рятувальних відділення.

«У 15.38 надійшло повідомлення про пожежу в підсобному приміщенні і на території монастиря сестер Бенедиктинок, що на вулиці Короленка, 41-Ст. На гасіння виїхали два пожежно-рятувальні частини Житомира, задіяна також автоцистерна для підвозу води», — повідомила керівник сектору зв’язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю управління ДСНС України в Житомирській області Оксана Ковальчук.

Згодом у прес-службі повідомили, що в 16.13 пожежу вдалося локалізувати, загрози приміщення монастиря немає.

«Загрози для самого монастиря немає, адже він знаходиться в 70 метрах від приміщення, яке загорілося. Відомо, що загоряння виникло на другому поверсі будівлі, а саме на даху», — уточнила Оксана Ковальчук.