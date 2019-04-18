Коломойський обіцяє повернутися в Україну, якщо переможе Зеленський

Якщо Володимир Зеленський стане президентом, то в країну повернеться олігарх Ігор Коломойський.

Про це в коментарі програмі «Схеми» заявив сам олігарх.

«Ну звичайно. Я так збирався і раніше повернутися, але зараз там всякі випадки… Щоб не було передвиборчих будь-то…», — розповів він.

Коломойський додав, що планував це зробити між турами виборів президентів, але передумав, щоб не вносити хаос у виборчий процес.

«Тому я вирішив тут спокійно відсидітися і не нервувати нікого в Україні», — розповів олігарх.

Сам олігарх з України виїхав спочатку до Швейцарії, а потім переїхав до Ізраїлю у вересні 2018 року. В ізраїльському місті Герцлія Коломойський чекає вирішення питання з розслідуванням ФБР.

«Так. У зв’язку з нібито розслідуванням у США, тому що немає жодних коментарів. Нічого не зрозуміло. Тому адвокати порадили побути тут, поки проясниться ситуація», — розповів Коломойський.