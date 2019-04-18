Ливерпуль не заметил Порту и пробился в полуфинал Лиги чемпионов

В рамках ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов Порту на Драгау принимал Ливерпуль.

Арбитр встречи – Данни Маккели (Нидерланды).

Оба наставника вышли на встречу с расстановкой 4-3-3.

Как только арбитр дал стартовый свисток, так сразу хозяева понеслись осаждать ворота Алиссона. Сразу же Корона выполнил изящный удар по воротам бразильца – мяч разминулся со штангой. Затем Пепе имел шанс забить: после подачи углового Марега продлил себе за спину, а затем защитник не смог пробить акцентировано по воротам.

На 14-й и 15-й минуте Марега имел два идеальных шанса открыть счет в матче: вначале Корона выполнил навес в штрафную площадь – Моусса не ожидал этого и не смог головой ударить. Затем Теллес уже простреливал с фланга, а малиец опять был не готов – пробил он ногой вяло и мимо. Спустя 10 минут Браими мог открывать счет в матче, пробивая с нескольких метров до ворот – Александер-Арнольд вовремя подоспел и от него “круглый” улетел в поле.

А вот затем свой класс показал Ливерпуль. С единственного момента распечатали ворота Касильяса гости: Салах набросил мяч на дальнюю штангу, а Мане переправил мяч в сетку. После этого “драконы” слегка были шокированы и не смогли ничего путного придумать у владений Алиссона, зато “красные” чуть не удвоили преимущество: на первой компенсированной минуте Фабиньо сделал хороший заброс на Ориги, тот выходил на свидание с Икером, однако опытнейший испанец мастерски разрядил ситуацию, выбив в подкате мяч. Первый тайм закончился перепасовкой в центре поля от хозяев, которые не понимали, что им нужно делать.

А вот вторая половина игры была полностью за гостями. В первые 20 минут сотворили пару моментов на двоих: сначала Эррера подал с фланга на 11 метров, а там Соарес переиграл Арнольда и пробил по воротам – мимо. Потом Мане делал навесную передачу на Салаха – Мохамед пробивал неплохо, но неточно.

После небольшого затишья сразу посыпались голы (преимущественно, в ворота хозяев): Арнольд сделал отличный кросс низом на египтянина и тот вышел на свидание с Икером, после чего спокойной покатил мимо испанца – 0:2. Однако “драконы” на удивление быстро ответили. Всего лишь 4 минуты погодя они заработали угловой, который подал Теллес точно на голову Милитао, а Эдер уже с нескольких метров расстрелял ворота Алиссона – 1:2. Несколькими мгновениями позже Садио должен был увеличивать отрыв, однако он, обыграв Фелипе и Касильяса, не смог попасть в пустые ворота, послав “круглого” выше перекладины.

На 77-й минуте Роберто Фирмино исправил недочет своего партнера по команде: Джордан Хенденрсон подал с угла штрафной, а бразилец спокойно замкнул передачу – 1:3. Точку в матче поставил Вирджил ван Дейк через 8 минут: Милнер подал с корнера, Мане продлил головой, а нидерландец прыгнул выше всех и также головой расстрелял ворота испанца с пары метров.

После сего команды откровенно доигрывали поединок, понимая, что исход давно предрешен и думали о своих будущих матчах. Что же, Ливерпуль пробился в полуфинал главного еврокубка, где его ожидает грозная Барселона. Первый матч состоится на Камп Ноу 30 апреля, а ответный на Энфилде 7 мая.

Порту — Ливерпуль 1:4 (первый матч 0:2)

Голы: Милитан, 68 — Мане, 26 Салах, 65, Фирмино, 77, ван Дейк, 84

Порту: Касильяс — Милитан, Фелипе, Пепе, Теллес — Отавио (Соареш, 46), Данилу, Эррера — Корона (Фернандо, 78), Марега, Браими (Кошта, 81).

Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд (Гомес, 66), Матип, ван Дейк, Робертсон (Хендерсон, 71) — Фабиньо, Вейналдум, Милнер — Салах, Ориги (Фирмино, 46), Мане.

Источник – isport.ua