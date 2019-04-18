Путин снова не попал в список самых влиятельных людей по версии Time

Российский президент Владимир Путин второй год подряд не попал в список самых влиятельных людей мира по версии американского журнала Time.

Как сообщает русская служба Радио Свобода, в этом году люди в списке не занимают определенного места. Вместо этого редакция Time разделила их на пять категорий из разных сфер общественной жизни: “Пионеры”, “Артисты”, “Лидеры”, “Иконы” и “Титаны”.

В разделе “Лидеры” самыми влиятельными признаны, в частности, президент США Дональд Трамп, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, а также шведская школьница Грета Тунберг, которая стала инициатором “школьных забастовок” против изменений климата. В этой категории также присутствуют правопопулистские лидеры Италии и Бразилии Маттео Сальвини и Жаир Болсонару. Среди лидеров также отмечены премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и папа Франциск.

В категории “Иконы” представлены певицы Тейлор Свифт и Леди Гага, а также жена бывшего президента США Мишель Обама. В категории “Титаны” редакция журнала отметила, в частности, египетского футболиста Мохаммеда Салаха, баскетболиста Леброна Джеймса и основателя Facebook Марка Цукерберга.

Ни одного россиянина не оказалось среди выделенных журналом влиятельных людей. С 2014 по 2017 год в список самых влиятельных людей мира попадал президент России Владимир Путин. В этом году, как и в предыдущем, российский лидер не появился в списке Time.

Список Time 100 публикуется американским журналом с 2004 года. Издание также прославилось ежегодным определением человека, который, по мнению редакции, больше всего повлиял на мир. В 2018 году человеком года стал саудовский журналист и критик Эр-Рияда Джамаль Хашогги. Он был убит на территории консульства Саудовской Аравии в Стамбуле в октябре 2018 года.

Источник – Крым.реалии