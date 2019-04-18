Вчені розкрили таємницю будівництва Стоунхэнджа: ДНК розставила все на свої місця

Група вчених із США і Великобританії провела дослідження, які дозволили зробити висновок, що будівельниками Стоунхэнджа були люди з південних країн. Зокрема, вчені уточнили, що будівельники прийшли сюди із Середземномор’я. Про це повідомляє канал Sky News.

Дослідники проаналізували ДНК останків людей, які були знайдені недалеко від комплексу. Вдалося встановити, що ці люди жили в околицях Стоунхэнджа 4-5 тисяч років тому. Після вивчення ДНК вдалося встановити, що код схожий на ДНК людей, які проживають в країнах Середземномор’я.

Дослідники встановили, що будівельники прибутку з таких країн, як Туреччина, Греція, Іспанія і Португалія. Спеціалісти вважають, що близько шести тисяч років тому переселенці прибули до Великобританії після того, як перетнули Середземне море зі сходу на захід.

В результаті такого переселення був змінений етнічний склад. Переселенці поступово витіснили місцевих мисливців-збирачів, які жили тут до приходу нових жителів. У ті ж часи були створені перші поселення і фермерські господарства.

Також фахівці встановили, що це переселення стало частиною масштабної експансії переселенців з Малої Азії, яке почалося 8000 років тому.

Крім того, дослідники з’ясували, що багато переселенці не перепливали Ла-Манш. Вони пливли вздовж узбережжя Атлантичного океану і пришвартували свої кораблі на західних окраїнах Британських островів.

Варто відзначити, що Стоунхендж був побудований на території сучасного графства Уолтшир 2500 років до нашої ери. Найбільші камені, встановлені в комплексі, важать близько 30-40 тонн. Призначення комплексу досі невідомо.

Нагадаємо, портал Акценти писав про те, що вчені знайшли точне місце, де добувалися камені для будівництва Стоунхэнджа. Дослідники з Університетського коледжу Лондона з’ясували, що камені у внутрішніх колах будови відрізняються за складом від каменів, які розташовані на зовнішніх колах. У ході досліджень виявилося, що будівельний матеріал здобували в копальнях, розташованих на відстані 230 кілометрів від Еймсбері, повідомляє Naked science. Справа в тому, що камені у внутрішніх колах будови відрізняються за складом та кольором.

Також Акценти писав про те, що археолог Беттіна Шульц-Паулссон з Гетеборзького університету в Швеції і її команда висунули гіпотезу про те, що будівельників знаменитого Стоунхенджа надихнули люди, що жили на території сучасної Франції. Дослідження опубліковане в журналі PNAS, а його коротка версія наведена на порталі Phys.org. Автор роботи зазначає, що найвідомішим з мегалітів є англійський Стоунхендж.

Нещодавно Акценти писав про те, що в наукових колах давно гуляє міф про так званих прокльони єгипетських фараонів. Так, після відкриття гробниці Тутанхамона померло 22 члена експедиції. Але правда, що дійсно існує прокляття або це всього лише безглузде збіг? Після кількох публікацій у «NewYork Times» і «Daily mail» про нібито загадкових збіги пов’язаних із знахідкою гробниці цю ідею підхопили і інші автори і видавництва. Таким чином у свідомості людей було створено «прокляття фараона», в яке входила будь-яка незначна дрібниця пов’язана з розкопками в Єгипті.

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