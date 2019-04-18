Путін став посміховиськом через ганебну пози, мережа хапається за животи: «заклинило, тіло не слухається»

Президент Російської Федерації Володимир Путін знову став посміховиськом в мережі. На цей раз він зустрічався з президентом Таджикистану Емомалі Рахмоновим. Під час зустрічі російський лідер сидів в цікавій позі, що і привернуло увагу українського блогера.

Помітив незвичайну позу Путіна український блогер Олексій Голубуцкий. Він написав на своїй сторінці в соціальній мережі про те, що Путін зустрівся з Рахмоновим, а в цей час у нього заклинило нижні кінцівки.

«Сьогодні Путін зустрічався з президентом Таджикистану Рахмоновим. Вже не перший раз трапляється такий казус: в сидячому положенні у Путіна заклинює в дивній позі підпірки))» – підписав кадр він.

Нагадаємо, портал Акценти писав про те, що президент Росії Володимир Путін найближчим часом зустрінеться з іншим ізгоєм світової політики, главою Північної Кореї Кім Чен Ином. Про це в Twitter повідомив «журналіст Кремлівського пулу» Дмитро Смирнов.

В даний час активно планується зустріч російського лідера з главою Північної Кореї. Поки незрозуміло, в якому форматі пройдуть переговори між двома політика і де вони відбудуться, однак Володимир Путін має намір заручитися підтримкою нового можливого союзника Росії. Інформацію про підготовку до зустрічі з Кім Чен Ином підтвердив прес-аташе Путіна Дмитро Пєсков.

Також Акценти повідомляв про те, що російський президент привітав Аллу Пугачову з 70-річчям, чим викликав бурю знущань в соціальних мережах. Володимир Путін вирішив особисто привітати Примадонную зі святом та висловити своє ставлення до неї.

Російський беззмінний лідер приїхав на свято і розсипався в привітаннях перед Аллою Пугачовою. Путін співав дифірамби на відмінно. Він назвав Примадонну покорителькою естрадного Олімпу і володаркою всенародної слави і любові. Подробиці і частина мови опублікував на своїй сторінці в Twitter кремлівський пропагандист Дмитро Смирнов. Також він опублікував спільний знімок Алли Борисівни і Путіна.

Нещодавно Акценти писав, що політика Путіна останнім часом є постійним приводом для насмішок над президентом РФ і приводом нескінченної депресії для самих росіян. Так, нещодавно у мережі висміяли черговий вчинок лідера Кремля Володимира Путіна, який знайшов росіянам «заміну». Пост з відповідним посилом розмістило на своїй сторінці спільнота «Ешкін кіт» в одній з соцмереж. Згідно інформації, яка міститься в новинному пості, на даний момент в Росії далеко не все так гладко з економікою як хотілося б: «Заборгованість по зарплаті в Росії зросла до 2,9 млрд рублів (за даними Росстату на 1 квітня 2019 р.)