Археологи виявили найбільший клад: від такої знахідки голова йде обертом

У Німеччині знайшли найбільший склад срібних монет, велику частину яких складали срібні геллер.

Про це повідомляє інформаційний портал «rambler».

Так стало відомо, що в Німеччині виявили один з найбільших скарбів монет XIV століття. Варто відзначити, що знайшли його ще в 2017 році, але тільки зараз оприлюднили інформацію про це.

Ці монети були виявлені в околицях міста Эльванген двома чоловіками, які розкопували стару військову амуніцію за допомогою металошукачів. Кілька місяців вони зберігали знахідку в секреті, але потім все ж розповіли про неї владі.

Найдавніші знайдені монети датовані 1280 роком, найновіші — 1350-м роком. Монети були викарбувані в Швебиш-Халле, Вюрцбурзі, Аугсбурзі, Констанці і у Франції. Розмір скарбу становить близько 9 тисяч гелерів.

Незабаром цей скарб будуть показувати в місті Эслинген-ам-Неккар.

Як раніше повідомляв портал «Акценти», вчені-археологи з Національного інституту антропології та історії (Мексика) зробили приголомшуюче відкриття. Вони виявили під пірамідою Місяця, що знаходиться в стародавньому місті Теотіуакан підземний тунель. Вони припускають, що він є входом в похоронну камеру. Археологи вважають, що тунель символізує потойбічний світ. Про це повідомляє видання Mexico News Daily.

Нагадаємо, що в наукових колах давно гуляє міф про так званих прокльони єгипетських фараонів. Так, після відкриття гробниці Тутанхамона померло 22 члена експедиції. Але правда, що дійсно існує прокляття або це всього лише безглузде збіг? Про це пише видання factroom. Після кількох публікацій у «NewYork Times» і «Daily mail» про нібито загадкових збіги пов’язаних із знахідкою гробниці цю ідею підхопили і інші автори і видавництва.

Також портал «Акценти» писав, що аргентинські вчені відкрили невідомий раніше науці вид динозаврів. Свої висновки вони підкріпили зібраної моделлю із знайдених останків ящерів. Ці останки були знайдені 7 років тому в Патагонії на півдні Аргентини. Унікальність знахідки полягає в тому, що динозавр мав довгу шию, вздовж якої розташовувалися шипи з відростків кісток і шкіри. Примітно, що ящір був травоїдним, а шипи на шиї використовував для захисту від хижаків.

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