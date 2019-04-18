Медики назвали овоч, який знижує ризик онкології на 40%: його вже змітають з полиць

Медики розповіли про користь такого звичного для українців овочі, як морква. У ній міститься велика кількість вітамінів і мікроелементів. Так головною корисною речовиною є каротин. Саме він перешкоджає розвитку ракових пухлин в організмі.

Якщо щодня вживати в їжу по 2,8 мл бета-каротину, то онкологічні захворювання будуть не страшні. Лікарі кажуть, що можливо навіть знизити ризик захворювання на рак на 40%. Також ця речовина перешкоджає старінню шкіри і покращує настрій. Про це розповіла фахівець зі здорового харчування Ромашина Ганна.

За захист людського організму від раку відповідальний не тільки каротин, але і антиоксиданти, які також присутні в моркві у великій кількості. При чому лікарі заявили, що антиоксиданти зберігаються і в вареної моркви.

Дієтолог зазначила, що морква багата калієм. Він відповідає за злагоджену роботу серцево-судинної системи. Калій знижує тиск і захищає судини від атеросклерозу. До того ж він захищає від варикозу.

Також регулярне вживання моркви є надійним захистом від болю і втоми. Якщо морква присутній в раціоні щодня, то суглоби і кістки будуть отримувати менше навантаження. Крім того, раніше проведені дослідження показали, що морква перешкоджає розвитку мігрені.

У моркві дуже багато волокон, що робить її ефективним захисником порожнини рота від навали бактерій. Після декількох хвилин жування цього овоча в роті у кратному розмірі знижується кількість хвороботворних бактерій.

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