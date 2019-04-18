Дебати під загрозою зриву: у Порошенка виступили з абсурдною вимогою, це переходить всі межі

ЦВК попросили змінити графік ефіру «Громадського» з-за чинного президента Петра Порошенка.

Про це заявив представник штабу Порошенка Олег Медведєв.

Представник Порошенко в ЦВК Руслан Князевич просить Комісію внести зміни до положення про порядок проведення дебатів. Все для того, щоб президент встиг взяти участь у дебатах на НСК «Олімпійський» та на телеканалі «Громадського». Він розповів, то ці зміни стосуються тільки часу проведення дебатів на «Громадському».

«Наш опонент відмовився від будь-якого іншого часу проведення дебатів, які зафіксовані на 20:00 на «Громадському», і наполягає, що повинен бути саме 19.00. Хоча ми так думаємо, що о 19 год поставили спеціально з розрахунку на те, що законослухняний громадянин Порошенко на 20:00 поїде на «Громадське», і що він не зможе взяти участь в дебатах в 19 годин», — сказав Медведєв.

Як раніше повідомляв портал «Акценти», зараз чорний піар проти шоумена і кандидата в президенти України Володимира Зеленського набирає обертів. Про це повідомляє інформаційний портал «Знай.іа». Президентська кампанія 2019 року стала напевно найбруднішою за всю історію України. При цьому практично весь бруд ллється тільки на одного кандидата в президенти – Володимира Зеленського. Зараз його вже звинуватили практично у всіх смертних гріхах, і навіть в наркоманії.

Нагадаємо, що представники передвиборного штабу Володимира Зеленського, який бореться за президентське крісло країни, попросили прихильників допомогти організувати вибори. Також вони попросили допомогти уникнути фальсифікацій. Представники штабу пояснили, що кожен бажаючий може долучитися до роботи виборчих комісій, щоб не дати зірвати вибори. У штабі розмістили список комісій, в яких не вистачає працівників.

Нагадаємо, що передвиборчі штаби Петра Порошенка і Володимира Зеленського уклали договір на проведення дебатів на НСК «Олімпійський» Про це у вівторок, 16 квітня, розповів речник штабу Петра Порошенка Олег Медведєв під час чергового брифінгу. Також Медведєв зазначив, що поки є домовленості про оренду стадіону. При цьому спікер штабу Порошенко зазначив, що кандидати повинні дотримуватися чинного законодавства в плані дебатів. Тому Петро Порошенко в першу чергу відвідає телеканал «Суспільний».

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